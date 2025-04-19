Не всем это известно: кто и когда может продлить получение денег на детей

Delfi обратился за комментарием в Соцмин . Сообщалось, что на всех детей до 18 лет в Литве платят 122,5 евро в месяц.

„Муж сказал, что его об этом не информировали“, – удивлялась Инга.

Как оказалось, надо было заполнить заявление.

„Когда дочери исполнилось 18 лет, деньги платить перестали. Кажется, все нормально. Мы думали, что так и должно быть. Однако в школе дети стали обсуждать этот вопрос и выяснилось, что эти деньги платят, пока ребенок учится в средней школе“, – сказала Инга.

До совершеннолетия на ребенка платили „детские“ деньги, которые семья переводила на отдельный счет.

Читатель Delfi Инга рассказала, что воспитывает дочь, которой недавно исполнилось 18 лет.

„Если ребенку больше 18 лет, ему могут платить эти деньги, пока он учится в средней школе (или в профтехучилище по программе средней школы), Но не дольше, чем до 23 лет. Лицам старше 18 лет эти деньги платят, пока они не получат среднее образование“, – пояснили в министерстве.

Чтобы деньги платили после 18 лет, надо подать соответствующее заявление.

„Заявление может написать любой из родителей“, – отмечают специалисты.

Это заявление можно заполнить по интернету на сайте www.spis.lt или в муниципалитете.

Задним числом можно получить не больше 1470 евро

Если человек вовремя не заполнил заявление, то можно вернуть деньги за упущенное время.