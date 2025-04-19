2025.04.19 11:33

Не всем это известно: кто и когда может продлить получение денег на детей

 
некоторым могут платить до 23 лет
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Vaiko pinigai
Vaiko pinigai
ФОТО: Delfi/Shutterstock koliažas

Часто говорят, что „детские“ деньги в Литве платят на детей до 18 лет, однако иногда эти выплаты продлевают. Чтобы ежемесячно получать 122,5 евро на ребенка, надо отвечать определенным требованиям и заполнить документы. Delfi представляет информацию о порядке выплат.

Могли лишиться выплат

Читатель Delfi Инга рассказала, что воспитывает дочь, которой недавно исполнилось 18 лет.

До совершеннолетия на ребенка платили „детские“ деньги, которые семья переводила на отдельный счет.

„Когда дочери исполнилось 18 лет, деньги платить перестали. Кажется, все нормально. Мы думали, что так и должно быть. Однако в школе дети стали обсуждать этот вопрос и выяснилось, что эти деньги платят, пока ребенок учится в средней школе“, – сказала Инга.

Как оказалось, надо было заполнить заявление.

„Муж сказал, что его об этом не информировали“, – удивлялась Инга.

Какой действует порядок

Delfi обратился за комментарием в Соцмин. Сообщалось, что на всех детей до 18 лет в Литве платят 122,5 евро в месяц.

„Если ребенку больше 18 лет, ему могут платить эти деньги, пока он учится в средней школе (или в профтехучилище по программе средней школы), Но не дольше, чем до 23 лет. Лицам старше 18 лет эти деньги платят, пока они не получат среднее образование“, – пояснили в министерстве.

Чтобы деньги платили после 18 лет, надо подать соответствующее заявление.

„Заявление может написать любой из родителей“, – отмечают специалисты.

Это заявление можно заполнить по интернету на сайте www.spis.lt или в муниципалитете.

Vaiko pinigai

Задним числом можно получить не больше 1470 евро

Если человек вовремя не заполнил заявление, то можно вернуть деньги за упущенное время.

„Выплаты могут вернуть не больше чем за 12 месяцев с момента подачи заявки“, – указал Соцмин, отметив, что речь идет о сумме в 1470 евро.

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