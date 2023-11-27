Не все остались довольны "черной пятницей": уже до нее фиксировались более низкие цены

Покупатели надеются, что во время распродаж "черной пятницы" смогут сэкономить, однако на самом деле невнимательные покупатели могут остаться в проигрыше.
Читатель Delfi Гедре заметила, что на "черную пятницу" на сайте Noreo цена увеличилась.
Она сказала, что в обычные дни шелковая наволочка со скидкой стоила 34,99 евро, а без – 69,98 евро. На "черную пятницу" со скидкой цена была 43,99 евро, а без скидки 87,98 евро.
Глава компании Skaitmeninė drama Айстис Матулайтис с пятницы не ответил Delfi ни по телефону, ни по электронной почте. Если будут получены объяснения, статья будет дополнена.
Странные перемены заметил и читатель Томас. По его словам, душ на сайте Voniosguru.lt 14 ноября стоил 272 евро, а 24 ноября - 659 евро (со скидкой на "черную пятницу" можно было купить за 461 евро).
Представители магазина отрицали, что цена в день распродаж была выше.
"Цены не были завышены. 15 и 20 ноября были скидки в размере 5-20%. Цена на душ была изменена еще до "черной пятницы", поскольку изменились цены в каталоге производителя", – объяснили Delfi представители Voniosguru.lt.
По данным представителей магазина, цены меняются постоянно в зависимости от ситуации на рынке.
"Мы также напоминаем, что на нашем сайте клиент может торговаться, наши менеджеры предоставляют дополнительные скидки", – сказано в ответе.
Читателя Эвалдаса удивили цены портала eavalyne.lt. Он прислал скриншот - ботинки Timberland 24 ноября стоили 144 евро, предлагалась 25% скидка. Значит, купить их можно было за 108 евро. Но рядом указана информация, что в течение последних 30 дней цена этих ботинок была 88 евро - на 20 евро ниже, чем в "черную пятницу".
Комментарий Eavalyne.lt также пока не получен.
Эксперты предупреждают, что во время таких скидок надо быть очень внимательными.
По словам эксперта по личным финансам банка SEB Сигиты Строцките-Варне, к распродажам надо готовиться, составить списки товаров, проанализировать цены. Если у вас под рукой будет такой план, то это поможет избежать промашек.
Эксперт заметила, что во время распродаж активизируются и мошенники. Поэтому если вы заметили, что где-то цена на товар необычайно низкая, будьте внимательными, это могут быть предложения мошенников.