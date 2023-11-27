Не все остались довольны "черной пятницей": уже до нее фиксировались более низкие цены

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Juodasis penktadienis
Juodasis penktadienis
ФОТО: Shutterstock
Некоторые жители в "черную пятницу" пользовались скидками. Но на самом ли деле остались они в выигрыше? Читатели портала Delfi заметили, что в некоторых случаях на "черную пятницу" цены были выше, чем в обычное время. Однако предприниматели отмечают, что цены постоянно меняются и уверяют, что во время распродаж никаких хитростей не было.

Покупатели надеются, что во время распродаж "черной пятницы" смогут сэкономить, однако на самом деле невнимательные покупатели могут остаться в проигрыше.

Читатель Delfi Гедре заметила, что на "черную пятницу" на сайте Noreo цена увеличилась.

Она сказала, что в обычные дни шелковая наволочка со скидкой стоила 34,99 евро, а без – 69,98 евро. На "черную пятницу" со скидкой цена была 43,99 евро, а без скидки 87,98 евро.

Kainos parduotuvėje „Noreo“ per Juodąjį penktadienį ir eilinę dieną

Глава компании Skaitmeninė drama Айстис Матулайтис с пятницы не ответил Delfi ни по телефону, ни по электронной почте. Если будут получены объяснения, статья будет дополнена.

Странные перемены заметил и читатель Томас. По его словам, душ на сайте Voniosguru.lt 14 ноября стоил 272 евро, а 24 ноября - 659 евро (со скидкой на "черную пятницу" можно было купить за 461 евро).

Представители магазина отрицали, что цена в день распродаж была выше.

"Цены не были завышены. 15 и 20 ноября были скидки в размере 5-20%. Цена на душ была изменена еще до "черной пятницы", поскольку изменились цены в каталоге производителя", – объяснили Delfi представители Voniosguru.lt.

Kainos parduotuvėje „Vonios guru“ per Juodąjį penktadienį ir eilinę dieną

По данным представителей магазина, цены меняются постоянно в зависимости от ситуации на рынке.

"Мы также напоминаем, что на нашем сайте клиент может торговаться, наши менеджеры предоставляют дополнительные скидки", – сказано в ответе.

Читателя Эвалдаса удивили цены портала eavalyne.lt. Он прислал скриншот - ботинки Timberland 24 ноября стоили 144 евро, предлагалась 25% скидка. Значит, купить их можно было за 108 евро. Но рядом указана информация, что в течение последних 30 дней цена этих ботинок была 88 евро - на 20 евро ниже, чем в "черную пятницу".

Kainos parduotuvėje eavalyne.lt per Juodąjį penktadienį

Комментарий Eavalyne.lt также пока не получен.

Эксперты предупреждают, что во время таких скидок надо быть очень внимательными.

По словам эксперта по личным финансам банка SEB Сигиты Строцките-Варне, к распродажам надо готовиться, составить списки товаров, проанализировать цены. Если у вас под рукой будет такой план, то это поможет избежать промашек.

Эксперт заметила, что во время распродаж активизируются и мошенники. Поэтому если вы заметили, что где-то цена на товар необычайно низкая, будьте внимательными, это могут быть предложения мошенников.

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