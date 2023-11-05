Не умеете кататься на лыжах? На этих горнолыжных курортах Европы вам будет чем заняться и без этого

Собираетесь впервые встать на лыжи? Если вы новичок в горнолыжном спорте или просто предпочитаете альтернативные развлечения, мы подобрали для вас семь лучших горнолыжных курортов для тех, кто не катается на лыжах.

Памятка для начинающих лыжников

Носите много слоев одежды, так как погода в горах переменчива.

На больших высотах ультрафиолетовые лучи хуже фильтруются, поэтому всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом.

Обязательно наденьте теплую лыжную куртку, лыжные брюки, лыжные перчатки, очки и толстые носки.

Шарфы могут легко зацепиться за предметы. Оставьте их дома или носите вместо них легкий снуд.

Убедитесь, что ботинки вам подходят. Слишком тесные – и ноги будут мерзнуть, слишком свободные – и вы не сможете управлять лыжами.

7. Для семейного отдыха: Монженевр, Франция

Монтженевр, входящий в популярную 400-километровую зону катания "Млечный путь" (Milky Way), расположенную на франко-итальянской границе, представляет собой традиционную деревню с деревянными альпийскими домиками.