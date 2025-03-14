2025.03.14 07:02

Не только агрессивные пациенты: врач рассказала о еще одной проблеме, с которой сталкиваются все медики

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

С января 2025 года врачам разрешено не оказывать первую помощь или отказаться от дальнейшего ее оказания, если пациент представляет угрозу. Одна из самых громких историй агрессии пациентов была зафиксирована в Кедайняй, где на медсестру напал близкий пациента. Весь инцидент был снят на видео и зафиксирован.

„Другой случай, когда человек, сам врач, избил фельдшера, поскольку скорая не туда увезла его маму, однако были жалобы семейных врачей, когда недовольные пациенты ломали столы, пинали двери.

Я лично видела видео, на котором запечатлена пациентка, ворвавшаяся в кабинет, она позволила себе все снимать на видео, комментировать, а потом делиться записью. Были жалобы медсестер, которые в доме у пациентов столкнулись с сексуальными домогательствами“, – сказала LNK председатель Литовского союза врачей Аустрида Герлякене.

Поэтому община врачей вместе с депутатом Юргитой Сеёнене инициировала поправки, и теперь в случае угрозы со стороны пациента врач имеет право не предоставлять пациенту первую помощь.

Больше всего опасностей в работе врачей скорой помощи и в работников сферы паллиативного ухода, которые ходят на дом к пациентам.

Auristida Gerliakienė

„Например, вызывают к какой-нибудь бабушке, а в соседней комнате пьяный внук с компанией, который начинает приставать в медикам. Из-за недостаточного финансирования фельдшеры не работают парами“, – сказала Герлякене.

По ее словам, по закону, врачи скорой сейчас могут пользоваться видеокамерами, однако деньги на камеры должна найти сама Служба скорой помощи. Денег не хватает, основной источник финансирования медицины - фонд ОНЗ. 80–90% этих денег уходит на зарплаты, поэтому на камеры денег не хватает.

Герлякене пока не слышала, чтобы врачи отказывались оказывать помощь агрессивному пациенту. По словам собеседницы, наверное, это результат того, что о законе сообщили пациентам – люди услышали, что с агрессией мириться не будут.

Раньше у врачей не было средств защиты от агрессии.

„Суды выматывают, затягиваются, требуют вложения своих средств, в случае положительного исхода наказание незначительное, поэтому судиться не имеет смысла.

Врачи также отвечают за ошибки,и серьезно. Я не говорю, что нет нарушений. Да, они бывают, но не разделяют, незначительные и серьезные нарушения. Поэтому надо, чтобы Больничная касса приняла порядок, а не наказывала всех без разбора“, – сказала Герлякене.

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