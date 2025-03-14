Не только агрессивные пациенты: врач рассказала о еще одной проблеме, с которой сталкиваются все медики

„Другой случай, когда человек, сам врач, избил фельдшера, поскольку скорая не туда увезла его маму, однако были жалобы семейных врачей, когда недовольные пациенты ломали столы, пинали двери.

Я лично видела видео, на котором запечатлена пациентка, ворвавшаяся в кабинет, она позволила себе все снимать на видео, комментировать, а потом делиться записью. Были жалобы медсестер, которые в доме у пациентов столкнулись с сексуальными домогательствами“, – сказала LNK председатель Литовского союза врачей Аустрида Герлякене.

Поэтому община врачей вместе с депутатом Юргитой Сеёнене инициировала поправки, и теперь в случае угрозы со стороны пациента врач имеет право не предоставлять пациенту первую помощь.