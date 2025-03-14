Не только агрессивные пациенты: врач рассказала о еще одной проблеме, с которой сталкиваются все медики

„Другой случай, когда человек, сам врач, избил фельдшера, поскольку скорая не туда увезла его маму, однако были жалобы семейных врачей, когда недовольные пациенты ломали столы, пинали двери.
Я лично видела видео, на котором запечатлена пациентка, ворвавшаяся в кабинет, она позволила себе все снимать на видео, комментировать, а потом делиться записью. Были жалобы медсестер, которые в доме у пациентов столкнулись с сексуальными домогательствами“, – сказала LNK председатель Литовского союза врачей Аустрида Герлякене.
Поэтому община врачей вместе с депутатом Юргитой Сеёнене инициировала поправки, и теперь в случае угрозы со стороны пациента врач имеет право не предоставлять пациенту первую помощь.
Больше всего опасностей в работе врачей скорой помощи и в работников сферы паллиативного ухода, которые ходят на дом к пациентам.
„Например, вызывают к какой-нибудь бабушке, а в соседней комнате пьяный внук с компанией, который начинает приставать в медикам. Из-за недостаточного финансирования фельдшеры не работают парами“, – сказала Герлякене.
По ее словам, по закону, врачи скорой сейчас могут пользоваться видеокамерами, однако деньги на камеры должна найти сама Служба скорой помощи. Денег не хватает, основной источник финансирования медицины - фонд ОНЗ. 80–90% этих денег уходит на зарплаты, поэтому на камеры денег не хватает.
Герлякене пока не слышала, чтобы врачи отказывались оказывать помощь агрессивному пациенту. По словам собеседницы, наверное, это результат того, что о законе сообщили пациентам – люди услышали, что с агрессией мириться не будут.
Раньше у врачей не было средств защиты от агрессии.
„Суды выматывают, затягиваются, требуют вложения своих средств, в случае положительного исхода наказание незначительное, поэтому судиться не имеет смысла.
Врачи также отвечают за ошибки,и серьезно. Я не говорю, что нет нарушений. Да, они бывают, но не разделяют, незначительные и серьезные нарушения. Поэтому надо, чтобы Больничная касса приняла порядок, а не наказывала всех без разбора“, – сказала Герлякене.