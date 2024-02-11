Не нужно откладывать свою жизнь до окончания войны: украинский бизнес-психолог о жизни в чужой стране

— Да, конечно, все это у меня было. И да, в какой-то степени мне было легче пройти эти стадии. Есть такое качество как стрессоустойчивость, и его можно прокачать. Благодаря тому, что я в психологии уже много лет, я знаю, как работать с телом, с ментальным здоровьем, с негативными установками. Очень важно уметь успокаивать центральную нервную систему, воздействовать на нее, расслаблять, чтобы не находиться в паническом состоянии или в тревожности. Самое главное — это научиться ловить начало тревоги и сразу ее купировать. Должна быть система собственной безопасности, потому что, если человек сам о себе не позаботиться, другие о нем не будут беспокоиться.

— Было ли у вас чувство неуверенности, неопределенности, когда вы только приехали в Литву? Проходили ли вы такие стадии принятия сложившейся ситуации как отрицание, гнев, торг, депрессия как и обычные люди, или психологам это дается легче?

— Мы уехали из своей страны из-за войны. Когда 24 февраля Россия напала на Украину, мы находились в Киеве, и, естественно, сначала мы растерялись и не знали в какую страну нам поехать. К счастью, наши хорошие друзья из Литвы написали нам и пригласили к себе. Они нам очень сильно помогли, и психологически, и практически, предоставили нам жилье в Вильнюсе . Так мы всей семьей и оказались в Литве.

— Важно сказать, что должен быть обязательный детокс от новостей. Конечно, я понимаю, что трудно не читать новости каждую минуту. По этому поводу я всегда рекомендую подумать на такую тему – как лично ты можешь повлиять на то, что сейчас происходит в Украине, Израиле или где-то еще. Глобально, находясь за пределами своей страны, ты ничего изменить не можешь. Конечно, не стоит дистанцироваться от проблем, надо постараться помочь людям, которые рядом и которые нуждаются в поддержке. И конечно, самый лучший способ отвлечься от новостей - это волонтерство. А просто сидеть и мониторить информационные каналы – это можно считать психологическим нарушением. Чтобы новостная лента тебя не затягивала, надо ставить себе дедлайны, например, договориться с собой, что новости будешь смотреть только определенное время. Поверьте, если что-то глобальное произойдёт, вам сразу сообщат, вы все узнаете, поэтому не зарывайте себя в новости, подходите осознано даже к такому действию как чтение новостей.

— Да, это действительно проблема, условно говоря, это кризисный момент для человека. Очень многие из-за этого вернулись обратно в Украину, но сказать, что им там хорошо, тоже нельзя, там свои проблемы. Такая ситуация может возникнуть из-за недостаточности у организма приспособленческих реакций. Социализация, адаптация к другой среде — это навык, и его можно развить. Конечно, это занимает определённый период времени, но следует двигаться потихоньку, маленькими шажками. Не стоит сразу ставить себе глобальные задачи в новом месте, можно сначала начать, как я уже сказала, с полезной работы для других. Я знаю много историй, когда и профессорам приходилось мыть пол, главное, что потом все наладилось. Сложно снять корону и пойти мыть пол. Испытывать при этом чувство дискомфорта – это нормально, ненормально – сидеть и ничего не делать.

— Кроме постоянного чтения новостей в вынужденной миграции существует следующая проблема – человек, который у себя в стране занимал высокое социальное положение, не может себя заставить пойти на менее квалифицированную работу. Что делать в этом случае?

У меня есть специальные аудиозаписи психологической помощи для украинцев. Я их как раз записала в период военных действий. Я тогда работала в двух центрах психологической помощи, и в какой-то момент я поняла, что нуждающихся в помощи очень много, и я физически не могу всем оказать помощь. Тогда я записала аудио и сделала видеопрограмму, по которой человек сам себе может оказать первую психологическую помощь. Правильно воздействуя на центральную нервную систему, человек может стабилизировать свое психологическое состояние и сам себе помочь.

— Обязательно нужно работать, нельзя сидеть и ждать, что все само разрешиться. Если говорить конкретно про Вильнюс, то здесь есть много организаций, которые бесплатно оказывают как психологическую, так и консультационную помощь украинцам и могут помочь с адаптацией в новой стране. До сих пор, спустя уже два года, есть люди, у которых не получается начать жить. Для этого им обязательно надо работать с психологом, с психотерапевтом.

— Что можно сказать про интеграцию в новое общество? Она происходит сама, или надо прикладывать усилия для этого?

— Из вашего ответа вытекает еще один вопрос - люди, которые приехали в другую страну не по своей воле, очень часто специально стараются не интегрироваться, потому что думают, что они скоро вернуться домой. И получается, что у них такое непонятное состояние – отложенная жизнь.

— Это распространенный случай. Скорее всего, такой человек находится в сомнениях, а сомнения поедают энергию и время. А время, как известно, самый драгоценный человеческий ресурс. Если так случилось, что вы оказались в чужой стране, то не надо откладывать свою жизнь на потом, на момент возвращения домой, следует жить здесь и сейчас. Конечно, я не говорю о том, что нужно жить только сегодняшним днем, обязательно старайтесь планировать свою жизнь.

— Но сейчас как раз тот случай, когда человек не может ничего планировать не то что на год, даже на неделю.