"Не надо убивать язык. Надо слышать суть, что нам говорят": дискуссия о о русскоязычных школах в Литве

После инцидлента с использованием пневматического оружия для страйкбола Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас заявил об идее закрытия русскоязычных школ. С ним не согласилась министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, назвав заявление Якштаса "чудовищной ошибкой". Аналогично с такой позицией не согласился Департамент национальных меньшинств Литвы. В ведомстве считают, что это приведет к маргинализации одной конкретной национальной группы, а подобное решение противоречило бы конвенции о защите нацменьшинств.
Глава Департамента национальных меньшинств Литвы Вида Монтвидайте подчеркнула, что национальная политика — это сфера крайне чувствительная. Обострилось и человеческое восприятие, и межличностные отношения после 24 февраля 2022 года, отчего конфликты, подобные случившемуся в Науямесчё, становятся настолько резонансными.
"После каждого подобного инцидента вышестоящие выражают свое отношение и «эх, ухнем», что-то сделаем. Реагируют люди, которые редко сталкиваются с нацменьшинствами, люди молодого поколения, которые не помнят времен «Саюдиса», когда нам важна была поддержка разных национальных общин. И возникает первая реакция, которая ничем не обоснована, без дискуссий, решений".
Вида Монтвидайте называет русскоязычные школы "домом для многих беженцев" в Вильнюсе, Клайпеде и других городах. Плюс, по мнению главы департамента, важно решать проблему продуктивной работы с умами, а не принимать громкие, но чисто номинальные меры.
"Это не вина детей, которые приходят в 6 лет, и литовского не знают. Это проблема подготовки учителей, подготовки методик, воспитания гражданственности. В этом направлении надо работать, а не «выбросить ребенка». Есть люди, которые могут поддерживать военную операцию, как ее в России называют. Но от этого, если школу закроешь и перестанешь учить, они никуда не денутся — значит, надо работать с мозгами людей, молодым поколением со старым поколением. Разозлить — самый плохой вариант".
Если на выражение каждого политика писать стратегии и планы, тогда и жить не успеем. Жизнь приносит лучшие решения. По реакции Армонайте я понимаю, что политики еще будут высказываться ради мира и спокойствия в нашей стране".
Спикеры обращают внимание, что школы в Литве и так закрываются по демографическим причинам. Возникшая дискуссия в очередной раз позволила обратить внимание и на качество обучение, и на количество учебных учреждений. Одновременно с этим возникает проблема медиаконтента, который влияет на детей за пределами школ.
"Блогеры, ютуберы, журналисты — какими мы стали говорить категорями! Люди уже не называются людьми, это «фарш для фронта», «мясо для фронта». Представляю, будучи подростком, и не очень послушным, слышать такое обесчеловечение. И закрытие школ как раз такую проблему не решат", — говорит Вида Монтвидайте
Завкафедрой славистики филологического факультета Вильнюсского университета Павел Лавринец подчеркнул, что в инфополе также создается негативный образ русскоязычных школ, где процесс образования едва ли не приравнивается к пророссийской пропаганде.
"Русская школа представляется таким рассадником, где выращиваются какие-то враги литовского государства, пропутински настроенные. Думаю те, кто пишут, никогда, вероятно, не бывали в этих школах. И учителя не откуда-то завезены, они окончили университете и преподают.
И это вредная методика — искать, где хуже, чем у нас. Лучше искать, где лучше, чем у нас. В северной Финляндии есть 3 процента шведов и шведские школы. Есть важный пукнт во всех этих конвенциях и международных документах — не ухудшать".
Председатель Совета национальных меньшинств Даумантас Левас Тодесас назвал заявление о закрытие русскоязычных школ "бурей в стакане".
"Вообще нельзя бороться с инструментом. Язык является инструментом общения. Каким образом мы должны бороться с текстом и информацией? И русская нация является субтитульной нацией в Литве — староверы уже 300 лет в Литве живут. Они носители русской традиции. В Литве обчается на русском языке примерно 14 000 школьников. Они имеют по два родителя, по 4 бабушки и дедушки. Одним безответственным заявлением, которого я смысла не понимаю, мы ставим половину этих людей в неудобное положение. Не надо убивать язык. Надо слышать суть, что нам говорят".