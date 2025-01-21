2025.01.21 07:07

НЦОЗ: за неделю грипп унес пять жизней, коронавирус – три

 
ELTA
ru.DELFI.lt
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), за последнюю неделю от гриппа умерли пять человек, а от коронавируса – еще трое.

По данным центра, один умерший от гриппа был в возрасте 70-79 лет, четверо – в возрасте 80-89 лет. Все имели хронические заболевания и не были привиты от сезонного гриппа. От коронавируса скончались люди в возрасте 60-69, 80-89 и старше 90 лет.

За прошедшую неделю общий показатель заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и COVID-19 вырос и достиг 1597,3 случая на 100 000 жителей.

Самая низкая заболеваемость зарегистрирована в Утенском округе, самая высокая – в Вильнюсском округе. В 19 муниципалитетах достигнут эпидемический уровень заболеваемости (превышен порог в 1500 случаев на 100 000 жителей). На сегодняшний день ни в одном самоуправлении не объявлена эпидемия.

Специалисты напоминают, что наиболее эффективным средством защиты от гриппа и COVID-19 является вакцинация. Привиться от обоих вирусов можно за один визит к врачу.

Также во избежание заражения и в целях защиты окружающих рекомендуется соблюдать этикет кашля и чихания, а также часто мыть руки. При возникновении симптомов гриппа (повышение температуры тела, кашель, боль в горле, головная боль, боль в суставах и т. д.), рекомендуется немедленно обратиться к семейному врачу.

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