НЦОЗ: за неделю грипп унес пять жизней, коронавирус – три

По данным центра, один умерший от гриппа был в возрасте 70-79 лет, четверо – в возрасте 80-89 лет. Все имели хронические заболевания и не были привиты от сезонного гриппа. От коронавируса скончались люди в возрасте 60-69, 80-89 и старше 90 лет.