НЦОЗ: за неделю грипп унес пять жизней, коронавирус – три

По данным центра, один умерший от гриппа был в возрасте 70-79 лет, четверо – в возрасте 80-89 лет. Все имели хронические заболевания и не были привиты от сезонного гриппа. От коронавируса скончались люди в возрасте 60-69, 80-89 и старше 90 лет.
За прошедшую неделю общий показатель заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и COVID-19 вырос и достиг 1597,3 случая на 100 000 жителей.
Самая низкая заболеваемость зарегистрирована в Утенском округе, самая высокая – в Вильнюсском округе. В 19 муниципалитетах достигнут эпидемический уровень заболеваемости (превышен порог в 1500 случаев на 100 000 жителей). На сегодняшний день ни в одном самоуправлении не объявлена эпидемия.
Специалисты напоминают, что наиболее эффективным средством защиты от гриппа и COVID-19 является вакцинация. Привиться от обоих вирусов можно за один визит к врачу.
Также во избежание заражения и в целях защиты окружающих рекомендуется соблюдать этикет кашля и чихания, а также часто мыть руки. При возникновении симптомов гриппа (повышение температуры тела, кашель, боль в горле, головная боль, боль в суставах и т. д.), рекомендуется немедленно обратиться к семейному врачу.