НЦОЗ: в этом году в стране зарегистрирован 201 случай пневмококковой инфекции

Как указывает НЦОЗ, 16 случаев пневмококка зарегистрировано среди детей в возрастной группе 0-7 лет, 185 – среди взрослых, возраст которых колеблется от 18 до 94 лет.
Отмечается, что заболеваемость этой инфекцией в последние годы увеличивается. В 2022 году его показатель составлял 3,1 случая на 100 000 жителей, в 2023 году – 4,7 случая.
По словам специалистов НЦОЗ, чтобы обуздать это заболевание, необходимо обеспечить вакцинацию не менее 90% детей. Однако, по данным НЦОЗ, в Литве от пневмококковой инфекции ежегодно прививаются около 80 проц. детей (80,8% в 2022 году, 81,7% в 2023 году), поэтому объемы вакцинации остаются недостаточными.
В сообщении напоминают, что дети в возрасте 2 месяцев, 4 месяцев и 12-15 месяцев прививаются бесплатно за счет государственного бюджета согласно календарю профилактических прививок детей Литовской Республики.
При этом другие лица, не относящиеся к группам риска пневмококковой инфекции, могут быть вакцинированы однократной дозой вакцины против пневмококковой инфекции за свой счет.
Специалисты НЦОЗ отмечают, что наиболее частым осложнением гриппа является пневмония, поэтому важно сделать прививку и от гриппа. За один визит к врачу рекомендуется сделать прививку от нескольких инфекционных заболеваний – от пневмококковой инфекции, гриппа и/или заболевания COVID-19.