НЦОЗ: в этом году в стране зарегистрирован 201 случай пневмококковой инфекции

Как указывает НЦОЗ, 16 случаев пневмококка зарегистрировано среди детей в возрастной группе 0-7 лет, 185 – среди взрослых, возраст которых колеблется от 18 до 94 лет.

Отмечается, что заболеваемость этой инфекцией в последние годы увеличивается. В 2022 году его показатель составлял 3,1 случая на 100 000 жителей, в 2023 году – 4,7 случая.

По словам специалистов НЦОЗ, чтобы обуздать это заболевание, необходимо обеспечить вакцинацию не менее 90% детей. Однако, по данным НЦОЗ, в Литве от пневмококковой инфекции ежегодно прививаются около 80 проц. детей (80,8% в 2022 году, 81,7% в 2023 году), поэтому объемы вакцинации остаются недостаточными.