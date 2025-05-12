НЦОЗ: в этом году в Литве зафиксировано 10 случаев клещевого энцефалита

„За январь-март 2024 года было зарегистрировано 22 случая клещевого энцефалита“, - сообщает НЦОЗ.

По словам представителей НЦОЗ, фиксируется рост числа людей, прививающихся от этой болезни. По оценкам, в прошлом году от клещевого энцефалита было вакцинировано почти 316 000 взрослых и почти 88 000 детей, а в 2023 году эти показатели составляли почти 300 000 и более 86 600 соответственно.

Напомним, что в прошлом году было зафиксировано 11 случаев смерти от клещевого энцефалита, а всего заболеванием заразились более 800 человек.