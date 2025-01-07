НЦОЗ: самый низкий уровень заболеваемости зафиксирован в Утенском округе, самый высокий – в Вильнюсском округе

По данным центра, общий показатель заболеваемости этими заболеваниями с 30 декабря по 5 января составил 1136,9 случая на 100 000 жителей.
При этом в прошлом сезоне общий показатель заболеваемости был аналогичным и составлял 1063,4 случая на 100 000 жителей.
За неделю в Литве из-за гриппа госпитализировали 134 человека, из-за заболевания COVID-19 – 42. Из-за гриппа и заболевания COVID-19 в отделениях интенсивной терапии лечились 8 человек. Смертельных случаев от гриппа не зафиксировано, тогда как от коронавируса скончались два человека в возрасте 78 и 80 лет.
Эпидемический уровень заболеваемости за рассматриваемый период не был достигнут ни в одном муниципалитете.
Специалисты напоминают, что наиболее эффективным средством защиты от гриппа и COVID-19 являются прививки. Прививку от обоих этих вирусов можно сделать за один визит к врачу.
Также во избежание заражения и защиты окружающих рекомендуется соблюдать этикет кашля и чихания, а также часто мыть руки. Если возникли симптомы гриппа (температура, кашель, боль в горле, головная боль, боль в суставах и т. д.), рекомендуется немедленно обратиться к семейному врачу.