НЦОЗ: самый низкий уровень заболеваемости зафиксирован в Утенском округе, самый высокий – в Вильнюсском округе

По данным центра, общий показатель заболеваемости этими заболеваниями с 30 декабря по 5 января составил 1136,9 случая на 100 000 жителей.

При этом в прошлом сезоне общий показатель заболеваемости был аналогичным и составлял 1063,4 случая на 100 000 жителей.

За неделю в Литве из-за гриппа госпитализировали 134 человека, из-за заболевания COVID-19 – 42. Из-за гриппа и заболевания COVID-19 в отделениях интенсивной терапии лечились 8 человек. Смертельных случаев от гриппа не зафиксировано, тогда как от коронавируса скончались два человека в возрасте 78 и 80 лет.

Эпидемический уровень заболеваемости за рассматриваемый период не был достигнут ни в одном муниципалитете.