2025.01.07 06:18

НЦОЗ: самый низкий уровень заболеваемости зафиксирован в Утенском округе, самый высокий – в Вильнюсском округе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Sergamumas gripu, ŪVKTI ir COVID-19
Sergamumas gripu, ŪVKTI ir COVID-19
ФОТО: NVSC

В первую неделю Нового года в Литве продолжало расти число случаев гриппа, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и коронавируса. Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Вильнюсском округе, самый низкий – в Утенском округе, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

По данным центра, общий показатель заболеваемости этими заболеваниями с 30 декабря по 5 января составил 1136,9 случая на 100 000 жителей.

При этом в прошлом сезоне общий показатель заболеваемости был аналогичным и составлял 1063,4 случая на 100 000 жителей.

За неделю в Литве из-за гриппа госпитализировали 134 человека, из-за заболевания COVID-19 – 42. Из-за гриппа и заболевания COVID-19 в отделениях интенсивной терапии лечились 8 человек. Смертельных случаев от гриппа не зафиксировано, тогда как от коронавируса скончались два человека в возрасте 78 и 80 лет.

Эпидемический уровень заболеваемости за рассматриваемый период не был достигнут ни в одном муниципалитете.

Специалисты напоминают, что наиболее эффективным средством защиты от гриппа и COVID-19 являются прививки. Прививку от обоих этих вирусов можно сделать за один визит к врачу.

Также во избежание заражения и защиты окружающих рекомендуется соблюдать этикет кашля и чихания, а также часто мыть руки. Если возникли симптомы гриппа (температура, кашель, боль в горле, головная боль, боль в суставах и т. д.), рекомендуется немедленно обратиться к семейному врачу.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии