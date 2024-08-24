НЦОЗ: путешествующие в экзотические страны рискуют заразиться холерой

По данным Всемирной организации здравоохранения, за первые шесть месяцев этого года во всем мире был зарегистрирован 247 071 случай заболевания холерой, в том числе 2121 смертельный.
Больше всего случаев холеры в этом году зафиксировано в Афганистане, Пакистане, Демократической Республике Конго, Сомали и Коморских Островах.
НЦОЗ напоминает, что холера – опасное инфекционное кишечное заболевание. Оно передается фекально-оральным путем, обычно через загрязненную воду, морепродукты, а также пищу, зараженную после приготовления, в результате неправильного хранения или когда ее готовят инфицированные или больные холерой люди.
Инкубационный период холеры длится от нескольких часов до пяти дней. У некоторых инфицированных заболевание протекает легко: отсутствие симптомов или легкий понос, но может развиться тяжелое течение заболевания с тяжелым водянистым поносом, похожим на рисовый отвар (фекалии имеют рыбный запах), и рвотой, вызывающей большую потерю жидкости организма и соли.
НЦОЗ отмечает, что перед поездкой необходимо выяснить, от каких заболеваний нужно или рекомендуется сделать прививку.
„После прививки от холеры создается кратковременный иммунитет и 100-процентная защита не достигается, поэтому очень важно соблюдать другие профилактические меры, которые помогают предотвратить заражение этим заболеванием“, - рекомендует представитель НЦОЗ.
Также отправляющимся в эндемичные по холере страны рекомендуется пить только кипяченую или обеззараженную хлором воду, бутилированные или пакетированные напитки, а кубики льда – только убедившись, что они приготовлены из чистой воды.