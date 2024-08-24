НЦОЗ: путешествующие в экзотические страны рискуют заразиться холерой

По данным Всемирной организации здравоохранения, за первые шесть месяцев этого года во всем мире был зарегистрирован 247 071 случай заболевания холерой, в том числе 2121 смертельный.

Больше всего случаев холеры в этом году зафиксировано в Афганистане, Пакистане, Демократической Республике Конго, Сомали и Коморских Островах.

НЦОЗ напоминает, что холера – опасное инфекционное кишечное заболевание. Оно передается фекально-оральным путем, обычно через загрязненную воду, морепродукты, а также пищу, зараженную после приготовления, в результате неправильного хранения или когда ее готовят инфицированные или больные холерой люди.