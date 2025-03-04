2025.03.04 07:07

НЦОЗ: на прошлой неделе от гриппа и COVID-19 скончались 9 человек

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Greitasis testas
Greitasis testas
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), общая заболеваемость гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и коронавирусом не снижается и на прошлой неделе составила 1845 случаев на 100 000 жителей, неделей ранее этот показатель составлял около 1745 случаев на 100 000 жителей.

За аналогичный период прошлого года заболеваемость была ниже – 1216,5 случая на 100 000 жителей.

На прошлой неделе, 24 февраля – 2 марта, в Литве от гриппа и коронавируса умерло девять человек. 192 человека были госпитализированы из-за гриппа, 18 – из-за COVID-19. 13 человек находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии.

НЦОЗ сообщает, что зарегистрировано 8 случаев смерти от гриппа: по одному человеку в возрастных группах 50-59, 70-79 и 80-89 лет, трое в возрастной группе 60-69 лет и двое в возрастной группе старше 90 лет. У 7 из умерших имелись хронические заболевания, они не были привиты от сезонного гриппа, а статус вакцинации некоторых из них неизвестен.

От COVID-19 умер один человек в возрастной группе 80-89 лет.

Самый низкий уровень заболеваемости зарегистрирован в Таурагском округе, самый высокий – в Вильнюсском округе. В 38 муниципалитетах достигнут эпидемический уровень заболеваемости (превышен порог в 1500 случаев на 100 000 жителей).

Специалисты напоминают, что наиболее эффективным средством защиты от гриппа и COVID-19 являются прививки. Прививку от обоих этих вирусов можно сделать за один визит к врачу.

Также во избежание заражения и защиты окружающих рекомендуется соблюдать этикет кашля и чихания, а также часто мыть руки. Если возникли симптомы гриппа (температура, кашель, боль в горле, головная боль, боль в суставах и т. д.), рекомендуется немедленно обратиться к семейному врачу.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии