НЦОЗ: на прошлой неделе от гриппа и COVID-19 скончались 9 человек

За аналогичный период прошлого года заболеваемость была ниже – 1216,5 случая на 100 000 жителей.
На прошлой неделе, 24 февраля – 2 марта, в Литве от гриппа и коронавируса умерло девять человек. 192 человека были госпитализированы из-за гриппа, 18 – из-за COVID-19. 13 человек находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии.
НЦОЗ сообщает, что зарегистрировано 8 случаев смерти от гриппа: по одному человеку в возрастных группах 50-59, 70-79 и 80-89 лет, трое в возрастной группе 60-69 лет и двое в возрастной группе старше 90 лет. У 7 из умерших имелись хронические заболевания, они не были привиты от сезонного гриппа, а статус вакцинации некоторых из них неизвестен.
От COVID-19 умер один человек в возрастной группе 80-89 лет.
Самый низкий уровень заболеваемости зарегистрирован в Таурагском округе, самый высокий – в Вильнюсском округе. В 38 муниципалитетах достигнут эпидемический уровень заболеваемости (превышен порог в 1500 случаев на 100 000 жителей).
Специалисты напоминают, что наиболее эффективным средством защиты от гриппа и COVID-19 являются прививки. Прививку от обоих этих вирусов можно сделать за один визит к врачу.
Также во избежание заражения и защиты окружающих рекомендуется соблюдать этикет кашля и чихания, а также часто мыть руки. Если возникли симптомы гриппа (температура, кашель, боль в горле, головная боль, боль в суставах и т. д.), рекомендуется немедленно обратиться к семейному врачу.