НЦОЗ: на прошлой неделе от гриппа и COVID-19 скончались 9 человек

За аналогичный период прошлого года заболеваемость была ниже – 1216,5 случая на 100 000 жителей.

На прошлой неделе, 24 февраля – 2 марта, в Литве от гриппа и коронавируса умерло девять человек. 192 человека были госпитализированы из-за гриппа, 18 – из-за COVID-19. 13 человек находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии.

НЦОЗ сообщает, что зарегистрировано 8 случаев смерти от гриппа: по одному человеку в возрастных группах 50-59, 70-79 и 80-89 лет, трое в возрастной группе 60-69 лет и двое в возрастной группе старше 90 лет. У 7 из умерших имелись хронические заболевания, они не были привиты от сезонного гриппа, а статус вакцинации некоторых из них неизвестен.