2025.01.01 14:25

Названы самые популярные маршруты вильнюсского общественного транспорта

 
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Bekontakčio atskaitymo sistema Vilniaus viešajame transporte
Bekontakčio atskaitymo sistema Vilniaus viešajame transporte
ФОТО: Robertas Narmontas | Delfi

Каждый рабочий день услугами вильнюсского общественного транспорта пользуется в среднем 200 000 пассажиров. Компания JUDU представляет лидеров: самые популярные маршруты, на которых фиксируют больше всего пассажиров, пишет портал madeinvilnius.lt.

JUDU отвечает за перевозку пассажиров в столице. Компания контролирует качество услуг трех перевозчиков, составляет расписания. На данный момент в городе есть 106 маршрутов: 83 автобусных и 17 троллейбусных, плюс 6 маршрутов скорых автобусов. По рабочим дням курсирует 625 транспортных средств. 32,2% транспорта - электрические автобусы и троллейбусы.

Среди пассажиров наибольшей популярностью пользуются скорые автобусы: 1G, 2G, 3G, 4G и 5G. Популярен также автобус 53 маршрута и троллейбусы 2, 7, 6 и 17 маршрутов. TOP 10 маршрутов по количеству средних поездок в день:

  1. 2G автобус – 28 000

  2. 3G автобус – 27 000

  3. 1G автобус – 26 000

  4. 4G автобус – 24 000

  5. 53 автобус – 23 000

  6. 7 троллейбус – 21 000

  7. 2 троллейбус – 21 000

  8. 5G автобус – 19 000

  9. 6 троллейбус – 15 000

  10. 17 троллейбус – 14 000

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