Названы самые популярные маршруты вильнюсского общественного транспорта

JUDU отвечает за перевозку пассажиров в столице. Компания контролирует качество услуг трех перевозчиков, составляет расписания. На данный момент в городе есть 106 маршрутов: 83 автобусных и 17 троллейбусных, плюс 6 маршрутов скорых автобусов. По рабочим дням курсирует 625 транспортных средств. 32,2% транспорта - электрические автобусы и троллейбусы.