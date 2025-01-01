Названы самые популярные маршруты вильнюсского общественного транспорта

JUDU отвечает за перевозку пассажиров в столице. Компания контролирует качество услуг трех перевозчиков, составляет расписания. На данный момент в городе есть 106 маршрутов: 83 автобусных и 17 троллейбусных, плюс 6 маршрутов скорых автобусов. По рабочим дням курсирует 625 транспортных средств. 32,2% транспорта - электрические автобусы и троллейбусы.
Среди пассажиров наибольшей популярностью пользуются скорые автобусы: 1G, 2G, 3G, 4G и 5G. Популярен также автобус 53 маршрута и троллейбусы 2, 7, 6 и 17 маршрутов. TOP 10 маршрутов по количеству средних поездок в день:
2G автобус – 28 000
3G автобус – 27 000
1G автобус – 26 000
4G автобус – 24 000
53 автобус – 23 000
7 троллейбус – 21 000
2 троллейбус – 21 000
5G автобус – 19 000
6 троллейбус – 15 000
17 троллейбус – 14 000