Названы самые опасные участки на дорогах Литвы: выделено 33 места

Ежегодно на дорогах Литвы появляются "черные дыры" – места, где происходит больше всего ДТП. "Черная дыра" – это отрезки дорог, на которых происходит немало ДТП - 4 и больше за последние четыре года, в которых погибли или пострадали люди.
"В Литве карту "черных дыр" составляют уже 15 лет, ежегодно количество таких мест сокращается. 2024 г. - не исключение, мы очень рады, что количество "черных дыр" уменьшается. Мы надеемся, что владелец государственных дорог примет меры для устранения таких аварийных мест и мы быстрее достигнем цели - 0 таких мест на дорогах", – сказал представитель АТК Эвалдас Моркунас.