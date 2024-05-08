2024.05.08 12:08

Названы самые опасные участки на дорогах Литвы: выделено 33 места

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Organizatorių archyvas

Агентство транспортной компетентности (АТК) установило "черные дыры" 2024 года на карте государственных дорог Литвы и составило карту с их указанием (можно увидеть здесь). В этом году на карте 33 "черные дыры" (на 5 меньше, чем годом ранее).

Ежегодно на дорогах Литвы появляются "черные дыры" – места, где происходит больше всего ДТП. "Черная дыра" – это отрезки дорог, на которых происходит немало ДТП - 4 и больше за последние четыре года, в которых погибли или пострадали люди.

"В Литве карту "черных дыр" составляют уже 15 лет, ежегодно количество таких мест сокращается. 2024 г. - не исключение, мы очень рады, что количество "черных дыр" уменьшается. Мы надеемся, что владелец государственных дорог примет меры для устранения таких аварийных мест и мы быстрее достигнем цели - 0 таких мест на дорогах", – сказал представитель АТК Эвалдас Моркунас.

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