Названы самые опасные участки на дорогах Литвы: выделено 33 места

Ежегодно на дорогах Литвы появляются "черные дыры" – места, где происходит больше всего ДТП. "Черная дыра" – это отрезки дорог, на которых происходит немало ДТП - 4 и больше за последние четыре года, в которых погибли или пострадали люди.