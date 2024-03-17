Найденный пограничниками в лесу младенец с матерью остается у опекунов, специалисты ищут отца

"Младенец находится в безопасности у опекунов, о нем заботятся. Представители Службы по правам ребенка на прошлой неделе обратились в службу по правам детей Великобритании с просьбой оказать помощь в поисках отца и ответить на вопрос, получала ли эта семья в Великобритании какую-либо помощь", – информировала представитель Государственной службы по защите прав детей и усыновлению Алина Жилинайте.
Семья, о которой идет речь, прежде жила за границей.
Напомним, что в Вильнюсском районе, в 11 км от микрорайона Пилайте, в Гируляйском лесу 4 марта пограничники на служебном вертолете обнаружили пропавшую женщину с младенцем.Их искали в течение суток.
Женщина с трехмесячным младенцем ушла из дома в микрорайоне Пилайте и пропала. В поисках участвовала полиция, пограничники и пожарные-спасатели.