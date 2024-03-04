Найдена пропавшая в Вильнюсе женщина с младенцем

"Найдена с младенцем, жива и здорова", - сказала представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская.
Пограничники с вертолета обнаружили женщину с младенцем в Вильнюсском районе, в 11 км от дома, в Гируляйском лесу.
"Найдены два человека, они живы, их передали полиции", – сообщил пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.
"Сегодня утром в поисках участвовал вертолет, ведется расследование, подробных комментариев пока не будет", – сказал представитель полиции Томас Браженас.
Женщину с младенцем искали в реке и пожарные-спасатели.
Поиски женщины с младенцем длились более суток.
3 марта сообщалось, что полиция Вильнюса разыскивает пропавшую Р.Ш. (1991 г.р.) и ее младенца (2023 г.р.).