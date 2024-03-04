Найдена пропавшая в Вильнюсе женщина с младенцем

 
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ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

Сообщалось, что в воскресенье в Вильнюсе, из дома в микрорайоне Пилайте ушла и пропала молодая женщина с трехмесячным младенцем. В понедельник с самого утра в поисках участвовал вертолет Службы охраны госграницы, а также полиция со служебными собаками.

"Найдена с младенцем, жива и здорова", - сказала представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская.

Пограничники с вертолета обнаружили женщину с младенцем в Вильнюсском районе, в 11 км от дома, в Гируляйском лесу.

"Найдены два человека, они живы, их передали полиции", – сообщил пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.

"Сегодня утром в поисках участвовал вертолет, ведется расследование, подробных комментариев пока не будет", – сказал представитель полиции Томас Браженас.

Женщину с младенцем искали в реке и пожарные-спасатели.

Поиски женщины с младенцем длились более суток.

3 марта сообщалось, что полиция Вильнюса разыскивает пропавшую Р.Ш. (1991 г.р.) и ее младенца (2023 г.р.).

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