Найден пропавший в Каунасе несовершеннолетний

Сразу же начались поиски пропавшего. На помощь приехали полицейские со служебными собаками, сотрудники Службы общественной безопасности. В поисках участвуют и местные жители, Публичное учреждение K-9, члены Литовского союза стрелков, волонтеры Красного креста. В поисках задействовали дроны, тепловизоры, однако ночью поиски не дали результата, они продолжались и в четверг.

После обеда мальчик был найден. В 14.20 ч. его нашли участвовавшие в поисках волонтеры. Мальчика нашли в пределах между деревнями Баенай и Гайжувеле, в полях, в 1 км от дома. Мальчика осмотрели врачи, после чего его передали близким.