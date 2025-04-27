Найден хозяин выброшенной в Йонаве собаки: полиция проводит расследование

Щенка нашли в мусорном пакете 22 апреля вечером на ул. Васарё 16-осёс, в Йонаве, около заправки EMSI. Собаку осмотрели ветеринары, а потом передали в приют. В приюте щенка назвали Норой и информировали о происшествии полицию.

23 апреля вечером удалось выявить хозяина животного. Сообщается, что мужчина не просто засунул собаку в мусорный пакет и завязал ей морду, но и повесил ей кирпич на шею.

„Хозяин найден, мы надеемся, он не избежит наказания, верим, что это будет пример для всех - как нельзя обращаться с животными, а также пример объединения людей ради справедливости. Спасибо и от нас и от Норы, которая чувствует себя неплохо для собаки, перенесшей такой кошмар. Конечно, она еще очень боязливая, а такое 3-месячным щенкам несвойственно“, – сообщили в фейсбуке представители приюта.