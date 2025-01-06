Науседа: Рождественское утро – время надежды и согласия

„Дорогие, желаю вам счастливого Рождества и процветания в 2025 году от Рождества Христова! Пусть рождественское утро принесет вам радость исполнения желаний, новую надежду и согласие в повседневной жизни“, – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Литва издавна была открыта для всех свободолюбивых людей. Представители разных национальностей, взглядов и вероисповеданий веками жили в мире и согласии, поддерживая друг друга в трудные годы жизни общин и государства, и вместе создавали свое государство, развивали его культуру и обогащали его наследие.