2025.01.06 17:08

Науседа: Рождественское утро – время надежды и согласия

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Президент Литвы и первая леди
Президент Литвы и первая леди
ФОТО: lrp.lt

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа поздравил верующих – старообрядцев и православных, – которые 7 января отмечают Рождество в Литве, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

„Дорогие, желаю вам счастливого Рождества и процветания в 2025 году от Рождества Христова! Пусть рождественское утро принесет вам радость исполнения желаний, новую надежду и согласие в повседневной жизни“, – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Литва издавна была открыта для всех свободолюбивых людей. Представители разных национальностей, взглядов и вероисповеданий веками жили в мире и согласии, поддерживая друг друга в трудные годы жизни общин и государства, и вместе создавали свое государство, развивали его культуру и обогащали его наследие.

„Мы в Литве действительно имеем счастливую возможность праздновать Рождество дважды – как по католическому и протестантскому обрядам, так и по традициям восточного христианства. У нас вдвое больше рождественских чудес и вдвое больше благодати. Пусть осознание этого объединяет нас в сильное, созидающее и развивающее Литву сообщество, наполненное Верой, Надеждой и Любовью“, – отметил глава государства.

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