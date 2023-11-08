Науседа: 15-летний срок возврата переплаты ESO жителям – неприемлем

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

На фоне проводимых Государственным советом по регулированию энергетики (ГСРЭ) и Energijos skirstymo operatorius (ESO) поисков решений по скорейшему возврату переплаты в 160 млн евро потребителям электроэнергии, президент Гитанас Науседа считает, что ныне действующий 15-летний срок возврата – неприемлем.

"Получается так, что те денюжки оказываются не там, где должны оказаться, но когда их надо вернуть законным владельцам денег, тогда сроки растягиваются до бесконечности.
Это действительно неприемлемо, и я думаю, что мы должны постараться, чтобы найти решения, при участии ГСРЭ, чтобы потребители эти деньги вернули как можно скорее", – заявил Г. Науседа журналистам во время своего визита в Паневежис в среду.

В октябре Государственный контроль (ГК) сообщил, что в 2018-2021 гг. один потребитель электроэнергии (включая физических и юридических лиц) переплатил за услуги по распределению электроэнергии в среднем по 88,8 евро – так как за этот период рентабельность инвестиций ESO была на 160,2 млн евро выше из-за меньших, чем планировалось, инвестиций в амортизируемое имущество.

По оценке ГСРЭ, общая сумма, подлежащая возврату как бытовым, так и не бытовым потребителям, составляет 156 млн евро. Между тем ГК утверждает, что возврат 96 проц. переплаты начнется через десятилетие, а окончательно переплата будет возвращена к 2036 г.
В конце октября главный советник Г. Науседы по вопросам экологии и инфраструктуры Ярек Неверович в интервью радиостанции LRT radijas заявил, что ESO должна вернуть переплату в течение года.

"Если взяли деньги быстро, будьте добры: деньги, которые вам не принадлежат, и верните быстро", – сказал президент в Паневежисе.

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