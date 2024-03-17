Натуралист рассказал про погоду на Пасху, и когда начнется лето

По его словам, по тому, что мы видим сегодня - разве что какой-то влажный циклон придет, но по сути, скорее всего, снова будет засуха.

"Пока мы ждем, что и когда произойдет в природе, пока наблюдается "пустой" период, мы увидим, что опоздали, птицы уже гнезда свили. Вот я сейчас с вами говорю и вижу как большие синицы поют у дуплянки, а на дворе середина марта. Нам сложно говорить о природе, потому что мы в нее глубоко не погружаемся, не вживаемся. Но на самом деле природный ритм не меняется, весна не будет отличаться от норм последних 15 лет", – сказал Палтанавичюс.

По его словам, в этом году все процессы произошли почти на месяц раньше - нет снега, льда, критической температуры.

"Мы видим первые шаги, но настоящей весны еще не видим. Я думаю, что мы, как люди, относимся к весне поверхностно, в меру своих потребностей – чтобы было тепло и светло. Если не тепло, если солнце не светит, будем ждать", – сказал Палтанавичюс.

"Когда бывает прохладнее, больше осадков, растения цветут дольше, две недели, если сухо и солнечно, цветение длится 4-5 дней. Так что весной еще всякое может быть, что-то нас удивит и напугает. Но в результате растения все равно отцветут, все равно завяжутся плоды, птицы совьют гнезда, только никто не может гарантировать, что им хватит еды, что птенцов будет много", – сказал натуралист.

На вопрос, каким в этом году будет лето, Палтанавичюс сказал, что на сегодняшний день есть более интересные вещи, чем лето.

"О лете хочу сказать важную вещь - оно будет хорошим, никуда из Литвы уезжать не надо. У нас все есть. Где еще мы найдем такие чистые озера с лилиями, лебедями. В Литве лето прекрасно. Многое говорит о том, каким оно будет", – заметил натуралист.

Что касается Пасхи, то она будет достаточно холодной.