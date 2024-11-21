Натуралист рассказал, когда наступит настоящая зима

Он сказал, что в наше время работа у синоптиков неблагодарная.

„Получается почти гадание, особенно если речь идет о дальней перспективе. Но натуралисты могут сказать немного больше. Хотя тоже все очень похоже... 20 лет назад все было понятнее“, – сказал LNK Палтанавичюс.

На вопрос о Рождестве в этом году, собеседник ответил, что важна „цикличность“: „Это цикл примерно на 10–12 лет, сколько он будет длиться, одному Богу известно, <...> во второй половине ноября еще бывает плюсовая температура, даже по ночам“, – сказал он.

Палтанавичюс подчеркнул, что зиму никто не отменял.