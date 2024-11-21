Натуралист рассказал, когда наступит настоящая зима

Он сказал, что в наше время работа у синоптиков неблагодарная.
„Получается почти гадание, особенно если речь идет о дальней перспективе. Но натуралисты могут сказать немного больше. Хотя тоже все очень похоже... 20 лет назад все было понятнее“, – сказал LNK Палтанавичюс.
На вопрос о Рождестве в этом году, собеседник ответил, что важна „цикличность“: „Это цикл примерно на 10–12 лет, сколько он будет длиться, одному Богу известно, <...> во второй половине ноября еще бывает плюсовая температура, даже по ночам“, – сказал он.
Палтанавичюс подчеркнул, что зиму никто не отменял.
„Ее никто не отменял. Но какой будет зима...? <...> Всех интересует не вторая половина ноября или первая декада декабря, а Рождество. Ну что же, вероятно, земля не промерзнет к тому времени.
Снег, как показывает практика, в это время если и выпадает, то долго не держится – полежит несколько дней или неделю. Потом снова оттепель. Поэтому трудно сказать, в болоте будем ходить или по снегу“, – сказал Палтанавичюс.
Он прибавил, что на лыжах до Нового года не покатаешься.
„Обычно зима начинается с 5 января, только представьте, как эти циклы сместились. Речь идет о настоящей зиме, когда возвращается холод,когда выпадает снег. Но сколько это продлится? Редко до 25 января. Эту тенденцию я назвал бы хаосом, поскольку все в природе сложно“, – сказал LNK Палтанавичюс.
„Будем ждать и надеяться на белую зиму, но будет ли она, не могу обещать“, – сказал собеседник.
Все интервью с Палтанавичюсом можно найти здесь: