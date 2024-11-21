2024.11.21 07:00

Натуралист рассказал, когда наступит настоящая зима

 
ru.DELFI.lt
Pirmasis sniegas sostinėje
Pirmasis sniegas sostinėje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В последнее время жители Литвы часто жалуются на то, что синоптики часто не попадают с прогнозом. Однако не стоит обвинять их в плохой работе, поскольку в наше время сложно сделать прогноз на несколько дней вперед. Но в этом могут помочь натуралисты. Журналисты LNK говорили с натуралистом Селямонасом Палтанавичюсом, который рассказал, каким будет Рождество в этом году.

Он сказал, что в наше время работа у синоптиков неблагодарная.

„Получается почти гадание, особенно если речь идет о дальней перспективе. Но натуралисты могут сказать немного больше. Хотя тоже все очень похоже... 20 лет назад все было понятнее“, – сказал LNK Палтанавичюс.

На вопрос о Рождестве в этом году, собеседник ответил, что важна „цикличность“: „Это цикл примерно на 10–12 лет, сколько он будет длиться, одному Богу известно, <...> во второй половине ноября еще бывает плюсовая температура, даже по ночам“, – сказал он.

Палтанавичюс подчеркнул, что зиму никто не отменял.

„Ее никто не отменял. Но какой будет зима...? <...> Всех интересует не вторая половина ноября или первая декада декабря, а Рождество. Ну что же, вероятно, земля не промерзнет к тому времени.

Снег, как показывает практика, в это время если и выпадает, то долго не держится – полежит несколько дней или неделю. Потом снова оттепель. Поэтому трудно сказать, в болоте будем ходить или по снегу“, – сказал Палтанавичюс.

Он прибавил, что на лыжах до Нового года не покатаешься.

„Обычно зима начинается с 5 января, только представьте, как эти циклы сместились. Речь идет о настоящей зиме, когда возвращается холод,когда выпадает снег. Но сколько это продлится? Редко до 25 января. Эту тенденцию я назвал бы хаосом, поскольку все в природе сложно“, – сказал LNK Палтанавичюс.

„Будем ждать и надеяться на белую зиму, но будет ли она, не могу обещать“, – сказал собеседник.

Все интервью с Палтанавичюсом можно найти здесь:

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