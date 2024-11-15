Натуралист – о погоде на Рождество: зима в этом году порадует многих

„Раньше в этот день утром мы ходили по замерзшей земле. Сейчас этого не увидишь“, – сказал он.
Однако, по его словам, зиму никто не отменял. Какую погоду он прогнозирует на конец года?
Палтанавичюс сказал, что зимней погода будет уже в последнюю декаду ноября.
„Будет холодно и снежно, потом снег растает. Однако темный период, который длится до Рождества, в этом году будет довольно снежным. Однако, земля вряд ли промерзнет, но гололед будет“, – сказал собеседник.
По его словам, в этом году глубокой зимы не будет. И хотя снег будет идти, большой вопрос, сможем ли мы лепить снеговиков.
„После Рождества будет период, когда выпадает снег и холодает. Конечно, погода переменчивая. Поэтому может похолодать, может быть больше снега. Но ведь речь идет о природе, бывает по-всякому“, – подчеркнул натуралист.
Собеседник сказал, что и метеорологи могут дать прогноз только на несколько ближайших дней. Поэтому сюрпризы могут быть разными.
„Помню, много лет назад я знавал одну простую сельскую жительницу. Каждый день, если погода позволяла, она на улице смотрела вдаль. Смотрела как минимум 10 минут. Я однажды спросил, на что она смотрит. А она ответила, что, глядя вдаль, узнала, что завтра в обед поднимется сильный ветер. Об этом она узнала, увидев красные облака. И действительно, на следующий день поднялся сильный ветер“, – сказал Палтанавичюс.
Он сказал, что и сам обращает внимание на облака, правда, надо знать, как их „читать“.
Люди зимой часто хотят помочь животным. Они кормят уток, возят в леса угощение для зайцев. Однако натуралист сказал, что ни утки, ни лесные звери в такой помощи не нуждаются.
„Зимы сейчас мягкие. Единственное, что мы можем сделать,это подкормка птиц рядом с домом. В ноябре – самое время вешать кормушку, надо заботиться, чтобы в ней всегда была еда. Много сыпать не надо, столько, чтобы птицы запомнили место“, – сказал Палтанавичюс.
По его словам, за последние несколько десятилетий именно по вине людей популяции некоторых птиц сильно сократились.
„Подкормка – как небольшая компенсация за это. Когда мы оставляем корм в кормушке, даем сигнал - здесь вы всегда можете поесть“, – заметил собеседник.