Натуралист – о погоде на Рождество: зима в этом году порадует многих

„Раньше в этот день утром мы ходили по замерзшей земле. Сейчас этого не увидишь“, – сказал он.

Однако, по его словам, зиму никто не отменял. Какую погоду он прогнозирует на конец года?

Палтанавичюс сказал, что зимней погода будет уже в последнюю декаду ноября.

„Будет холодно и снежно, потом снег растает. Однако темный период, который длится до Рождества, в этом году будет довольно снежным. Однако, земля вряд ли промерзнет, но гололед будет“, – сказал собеседник.

По его словам, в этом году глубокой зимы не будет. И хотя снег будет идти, большой вопрос, сможем ли мы лепить снеговиков.