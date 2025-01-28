Наступила весна? Климатолог поделился прогнозами на месяц

31 января будет 3–7 градусов тепла. Рекорд был зафиксирован 31 января 2002 года в Лаздияй - 7,7 градусов.

30 января будет 4–8 градусов тепла. Рекорд был зафиксирован 30 января 2016 г. в Ниде - 7,9 градусов.

29 января будет 5–10 градусов тепла. Рекорд был зафиксирован 29 января 1983 и 2002 года - 8,0 градусов.

28 января будет 3–8 градусов тепла. Рекорд был зафиксирован 28 января 1983 года в Лаздияй - 8,4 градуса.

Тепло из Литвы не уходит. На этой неделе температура будет высокой, возможны новые рекорды.

Метеорологи Литовской гидрометеорологической службы (ЛГМС) сообщили, что в минувшие выходные было не по-зимнему тепло. Теплее всего было в Шилуте (7,2 градуса, рекорд был улучшен на 0,5 градусов - в Ниде 25 января 2020 года было 6,7 градусов). На четырех станциях был улучшен местный рекорд.

Очень теплая погода установилась во всей Восточной Европе. Перемены ожидаются в первые дни февраля, прогнозируют похолодание.

Климатолог ЛГМС Донатас Валюкас сказал, что тенденции на ближайший месяц показывают, что температура останется на несколько градусов выше средней многолетней.

„С погодой всегда так, всего можно ждать. Но если взглянуть на тенденции, то сильного похолодания не будет. Мы видим, что должно быть теплее, чем бывает обычно“, – заметил он, сказав, что нельзя исключать влияния на погоду глобального потепления.

„У нас наблюдается потепление, именно зимние месяцы теплеют больше всего, становится меньше холодных дней, меньше снежных дней, этот год - пример тому“, – сказал Валюкас.