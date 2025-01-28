Наступила весна? Климатолог поделился прогнозами на месяц

Метеорологи Литовской гидрометеорологической службы (ЛГМС) сообщили, что в минувшие выходные было не по-зимнему тепло. Теплее всего было в Шилуте (7,2 градуса, рекорд был улучшен на 0,5 градусов - в Ниде 25 января 2020 года было 6,7 градусов). На четырех станциях был улучшен местный рекорд.
Тепло из Литвы не уходит. На этой неделе температура будет высокой, возможны новые рекорды.
28 января будет 3–8 градусов тепла. Рекорд был зафиксирован 28 января 1983 года в Лаздияй - 8,4 градуса.
29 января будет 5–10 градусов тепла. Рекорд был зафиксирован 29 января 1983 и 2002 года - 8,0 градусов.
30 января будет 4–8 градусов тепла. Рекорд был зафиксирован 30 января 2016 г. в Ниде - 7,9 градусов.
31 января будет 3–7 градусов тепла. Рекорд был зафиксирован 31 января 2002 года в Лаздияй - 7,7 градусов.
Очень теплая погода установилась во всей Восточной Европе. Перемены ожидаются в первые дни февраля, прогнозируют похолодание.
Климатолог ЛГМС Донатас Валюкас сказал, что тенденции на ближайший месяц показывают, что температура останется на несколько градусов выше средней многолетней.
„С погодой всегда так, всего можно ждать. Но если взглянуть на тенденции, то сильного похолодания не будет. Мы видим, что должно быть теплее, чем бывает обычно“, – заметил он, сказав, что нельзя исключать влияния на погоду глобального потепления.
„У нас наблюдается потепление, именно зимние месяцы теплеют больше всего, становится меньше холодных дней, меньше снежных дней, этот год - пример тому“, – сказал Валюкас.
По его словам, такие зимы не являются аномалией.
„Пять лет назад тоже была очень теплая зима. Февраль в прошлом году тоже был теплым. Теплые зимние месяцы повторяются все чаще“, – заметил климатолог.
Он сказал, что о последствиях потепления лучше расскажут ботаники. Но обратил внимание, что тепло может вызвать вегетацию растений.
„Но это не значит, что пришла весна, и будет тепло, все зазеленеет. Еще может быть похолодание, холода нанесут вред растущим растениям“, – заметил Валюкас.
О том, что зимы не всегда бывают теплыми, напоминают „Энтузиасты природы“. Они поделились информацией о том, что в конце января 2024 года в Расейнском районе было -20 градусов.
„Приятно, когда о зиме есть хотя бы воспоминания“, – писали под фото.