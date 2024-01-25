Наступила середина зимы: какую весну прогнозирует барсук

"Сегодня, 25 января, мы отмечаем середину зимы. "Литовский медведь", как называют барсука, в этот день выходит из норы. Говорят, если день бывает солнечным, барсук видит свою тень, пугается и возвращается в нору, ложится на другой бок и засыпает – весна придет не скоро. Если день бывает пасмурным, барсук выходит из норы, гуляет по лесу, оставляет свои следы, вернувшись ложится на тот же бок и засыпает – весна будет ранней.