Наступила середина зимы: какую весну прогнозирует барсук

Жагарский региональный парк поделился видео с барсуком. По словам работников парка, весна в этом году будет ранней.
"Сегодня, 25 января, мы отмечаем середину зимы. "Литовский медведь", как называют барсука, в этот день выходит из норы. Говорят, если день бывает солнечным, барсук видит свою тень, пугается и возвращается в нору, ложится на другой бок и засыпает – весна придет не скоро. Если день бывает пасмурным, барсук выходит из норы, гуляет по лесу, оставляет свои следы, вернувшись ложится на тот же бок и засыпает – весна будет ранней.
В Жагаре в этот день было пасмурно, значит, барсук, свежие следы которого обнаружили работники парка, скорее всего, вернулся в свою нору, лег на тот же бок и заснул, нас ждет ранняя весна", – сообщают работники парка.