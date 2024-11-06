Наступает мрачный период: солнце станет редким гостем

Однако день будет облачным, небольшие прояснения возможны лишь на севере страны. Днем будет 7–12 градусов тепла.

В ночь на четверг прогнозируют небольшой дождь. Будет облачно, но в начале дня на западе возможны небольшие прояснения. Ночь будет прохладнее предыдущей. Минимальная температура ждет от 1 до 6 градусов тепла, у моря ожидается 7–9 градусов выше нуля.

В четверг днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура будет 7-12 градусов выше нуля.