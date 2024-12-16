Настоящей зимы придется подождать: будет идти дождь и мокрый снег

Местами возможны грозы. В первой половине дня ожидается сильный ветер (18–23 м/с), на юго-западе страны 24–29 м/с, у моря 30–32 м/с. Днем будет 5–9 градусов тепла.
Во вторник ночью зона низкого давления понемногу уйдет. Небо еще будет пасмурным, только местами возможны небольшие прояснения. В большинстве районов прогнозируют дожди, местами мокрый снег. По-прежнему ожидается сильный ветер. Утром будет 1–6 градусов тепла.
Во вторник днем осадки возможны только местами на востоке и на юге страны. Будет идти небольшой дождь. Будет ветрено. Днем 2–7 градусов тепла.
В среду ночью над Литвой установится антициклон. Вероятность осадков будет невелика. Местами ожидается гололед. Температура будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В среду во второй половине дня в Литву придет новый циклон с теплым атмосферным фронтом. До вечера осадки охватят почти всю страну. Будет идти в основном дождь, местами мокрый снег. Будет ветрено.Днем воздух прогреется до 1–6 градусов тепла.
В четверг погоду по-прежнему обусловит циклон. Будет идти дождь и мокрый снег. Прогнозируют достаточно сильный ветер. Ночью будет 1–6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 5–10 градусов.
В пятницу ночью зона низкого давления начнет удаляться, а днем усилится зона высокого атмосферного давления. Во многих районах пройду дожди, вечером на западе возможен мокрый снег. Будет дуть сильный ветер. Ночью ожидается 2–7 градусов тепла. Днем будет на пару градусов теплее.
В соответствии с нынешними данными, в субботу осадки возможны лишь местами, а в воскресенье они пройдут в большинстве районов. Ночью будет 0–5 градусов мороза, днем в субботу будет 0–5, в воскресенье 2–7 градусов тепла.