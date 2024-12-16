Настоящей зимы придется подождать: будет идти дождь и мокрый снег

В среду во второй половине дня в Литву придет новый циклон с теплым атмосферным фронтом. До вечера осадки охватят почти всю страну. Будет идти в основном дождь, местами мокрый снег. Будет ветрено.Днем воздух прогреется до 1–6 градусов тепла.