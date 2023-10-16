Настоящая осень: идет холод и сырость

 
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ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas

В понедельник днем погоду в Литве обусловит уходящая зона низкого давления. Будет облачно с прояснениями, местами, в основном на востоке страны, пройдут небольшие дожди. Будет дуть сильный ветер. Над Литвой собирается холодная масса воздуха, поэтому будет 8-13 градусов тепла.

Холоднее всего будет в Паневежском, Утенском и Вильнюсском округах, теплее – в Мариямпольском, Таурагском и Клайпедском.

Во вторник ночью облака рассеются, немного облаков может остаться разве что на западе страны и местами на севере. На западе и на севере возможны небольшие дожди. Ночью будет 1-6, у моря 7-9 градусов тепла, в воздухе местами, а на поверхности почвы во многих районах заморозки до 0-5 градусов.

Во вторник днем переменная облачность, вероятность осадков невелика, только на западе местами возможны дожди. Будет 9-14 градусов тепла.

В среду ночью придет циклон. Будет идти дождь. Ожидается сильный ветер. Ночью будет 3-8, у моря 9-11 градусов тепла.

В среду днем будет облачно с прояснениями, во многих районах время от времени будут идти дожди. Ожидается сильный ветер. Днем будет 8-13 градусов.

В четверг ночью облака рассеются, небольшие дожди пройдут лишь местами, возможен мокрый снег. Ветер успокоится. Ночью будет 1-6, на поверхности почвы заморозки до 0-5 градусов.

В четверг днем ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. Днем будет всего 4-9 градусов тепла.

В пятницу на юге и юго-востоке ожидаются осадки - дождь или мокрый снег. Будет дуть сильный ветер, днем будет всего 2-7 градусов тепла.

По нынешним данным, в субботу осадков будет меньше, зато будет холоднее, а в воскресенье увеличится вероятность осадков, но будет немного теплее.

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