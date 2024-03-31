Настоящая экзотика – в Литве сейчас можно увидеть голубых лягушек

Натуралист Герардас Пашкявичюс сказал, что цвет меняют самцы остромордых и травяных лягушек, когда наступает время спаривания. У травяных синеет только "подбородок", а остромордые лягушки целиком меняют цвет. Но длиться это недолго, до окончания периода спаривания.

"На снимке - самец остромордой лягушки, он целиком становится голубого света. Чем более зрелый самец, тем более ярко он окрашен, молодые не бывают такими явно голубыми", – рассказал собеседник.

Голубых лягушек можно увидеть еще около трех недель.

Где их искать? Около канав, сырых мест в лесах, в затопленных поросших травой низинах.