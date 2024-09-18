2024.09.18 11:22

Настало время сбора урожая в городском огороде района Шнипишкес

 
ru.DELFI.lt
Valgomasis gėlynas auga net pačiame centre – Šnipiškių gatvėje prie prekybos centro
Valgomasis gėlynas auga net pačiame centre – Šnipiškių gatvėje prie prekybos centro
ФОТО: Saulius Žiūra ir Vaiva Marozienė

Осень – время сбора урожая. Урожай собирают не только жители села, но и горожане. Первый урожай в этом году собирают жители района Веркяй. Жители районов Пилайте, Антакальниса, Ужуписа, Жверинаса и даже Старого города собирают урожай уже не первый год. Клумба со съедобными растениями есть и на ул. Шнипишкю, около торгового центра CUP.

Сбор урожая намечен на 13 ч. 19 сентября. Дети соседних школ и детских садов вместе с творческой командой Hobiverse создадут из растений художественную композицию „Шнипишкская корона“.

В этом году в городском саду рос мангольд, кукуруза, амарант, фасоль, кудрявая капуста, помидоры, тыквы, анис, мята, многоколосник, тимьян. В огороде были и цветы: астры, душистый табак. В огороде вырос и лен.

Miesto centre šiais metais auga lapiniai burokėliai, kukurūzai, burnočiai, pupelės, garbanotieji kopūstai, pomidorai ir kt.

По словам эколога Вайвы Марозене, которая проектировала огород, в этом году урожай более обильный.

Огороду второй год, поэтому люди, присматривающие за ним, еще только учатся, экспериментируют, наблюдают за тем, что растет в таких условиях.

Antrąjį sezoną čia augantis daržas – vešlesnis, o ir derlius gausesnis

Городские огороды популярны и в других европейских городах. Их заводят французы, бельгийцы, голландцы, жители Скандинавии.

Miesto daržais žavisi prancūzai, belgai, skandinavai, olandai

Вильнюсский муниципалитет планирует устроить зону отдыха на площади 1,2 га в Науининкай, около ул. Тукстантмяче и С.Даряус ир С.Гирено. На этом участке предусмотрено и место для огорода, компостных ящиков, беседки, колонки для воды.

Появился огород и рядом с усадьбой Траку Воке. В Григишкес, на ул. Афиндявичу, также планируют оставить место для общественного огорода (жители давно занимаются там огородничеством).

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