Настало время сбора урожая в городском огороде района Шнипишкес

Сбор урожая намечен на 13 ч. 19 сентября. Дети соседних школ и детских садов вместе с творческой командой Hobiverse создадут из растений художественную композицию „Шнипишкская корона“.
В этом году в городском саду рос мангольд, кукуруза, амарант, фасоль, кудрявая капуста, помидоры, тыквы, анис, мята, многоколосник, тимьян. В огороде были и цветы: астры, душистый табак. В огороде вырос и лен.
По словам эколога Вайвы Марозене, которая проектировала огород, в этом году урожай более обильный.
Огороду второй год, поэтому люди, присматривающие за ним, еще только учатся, экспериментируют, наблюдают за тем, что растет в таких условиях.
Городские огороды популярны и в других европейских городах. Их заводят французы, бельгийцы, голландцы, жители Скандинавии.
Вильнюсский муниципалитет планирует устроить зону отдыха на площади 1,2 га в Науининкай, около ул. Тукстантмяче и С.Даряус ир С.Гирено. На этом участке предусмотрено и место для огорода, компостных ящиков, беседки, колонки для воды.
Появился огород и рядом с усадьбой Траку Воке. В Григишкес, на ул. Афиндявичу, также планируют оставить место для общественного огорода (жители давно занимаются там огородничеством).