Настало время сбора урожая в городском огороде района Шнипишкес

Осень – время сбора урожая. Урожай собирают не только жители села, но и горожане. Первый урожай в этом году собирают жители района Веркяй. Жители районов Пилайте, Антакальниса, Ужуписа, Жверинаса и даже Старого города собирают урожай уже не первый год. Клумба со съедобными растениями есть и на ул. Шнипишкю, около торгового центра CUP.