Нашелся литовец, который выиграл в лотерею больше 80 млн. евро

Первым об этом сообщил портал 15min.lt.

Представитель Perlas Network Юсте Пажусите сказала Delfi, что в понедельник человек, выигравший приз, обратился в Olifėja за выигрышем. Поскольку человек узнал о выигрыше не по телефону, а билет проверял по интернету, за призом он обратился, когда улеглись эмоции.

„Он позвонил в центр обслуживания клиентов, говорил по телефону. Он уже не был сильно потрясен. Конечно, шокирован, удивлен. Видно, ему нужно было время, чтобы прийти в себя, понять, что происходит. И радость слышалась в голосе, человек был счастлив“, – сказала Пажусите.

Правда, не сообщается, ни пол человека, ни откуда он родом.