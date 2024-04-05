Направления к врачу оказалось недостаточно, жительница Вильнюса возмущена: так искусственно увеличивают очереди

Семейный врач сказала женщине, что в Центральной поликлинике очереди к ортопеду-травматологу большие, поэтому стоит обращаться за консультацией в другие учреждения.
"Через систему e.sveikata я нашла место в Клинике ортопедических услуг. Зарегистрировалась и две недели ждала визита. У меня с собой были три рентгеновских снимка, но меня информировали, что врач ознакомиться только с одним, несмотря на то, что жалобы были на боли в разных местах", – сказала Виктория.
Врач во время визита сказал ей, что одно направление - это один диагноз,поэтому он будет консультировать только по одному вопросу (кроме болей в суставах, женщина жаловалась на плоскостопие).
"Я впервые об этом услышала, сказала, что не знала, меня не предупредили и т.д., врач сказал, что это неважно, он работает предпоследний день, за время работы он слышал много таких объяснений, поэтому никто меня слушать не собирается. Мне предложили писать жалобу в министерство. Якобы это оно так распорядилось - одно направление, один диагноз", – рассказала Виктория.
По ее словам, семейный врач указала три проблемы, которые решает тот же специалист, назначила три рентгена.
"Мне кажется, это придумано частной клиникой, чтобы "доить" деньги из Больничной кассы и лишняя нагрузка на систему. Сейчас мне придется вернуться к семейному врачу и просить снова 1-2 направления. Я вернусь в ту же частную клинику, мне придется туда ходить 2-3 раза вместо одного, все визиты оплатит Больничная касса, а ведь можно было все вопросы решить за раз", – сказала Виктория.
Журналисты обратились за комментарием в Ортопедическую клинику. Ее представитель Олегас Шпиталовас сказал, что клиника заинтересована в предоставлении качественных услуг.
"Врач-специалист должен предоставлять качественные услуги в рамках своей компетентности. Консультация – это визит пациента к специалисту по направлению, в котором указана конкретная причина, во время консультации осуществляют все необходимые исследования, назначают лечение", - сказано в ответе.
Минздрав Литвы прокомментировал ситуацию иначе. Его представители указали, что с одним направлением можно получить консультацию по разным вопросам/диагнозам.
"Нет ограничения количества диагнозов в одном направлении. Врач консультирует, обследует пациента и устанавливает проблемы в рамках своей компетентности, а если какие-то жалобы выходят за рамки его компетентности - он должен дать направление к другому врачу. В таком случае в направлении указывают причину консультации у конкретного специалиста. Во время одной консультации не всегда удается решить все проблемы – разные жалобы могут иметь разные причины. Поэтому специалист может дать направление к другому специалисту или назначить еще один визит, анализы и т.д.", – сказал представитель Минздрава Юлиянас Галишанскис.
По сути, следующую консультацию мог назначить и сам травматолог-ортопед, чтобы пациенту не пришлось возвращаться к семейному врачу. Однако в таком случае визит не будет оплачиваться Больничными кассами. Эта система осложняет и работу самих врачей-специалистов – у них остается меньше времени на осмотр пациентов, оценку их состояния.