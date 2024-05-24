Направление к специалистам: что нужно знать?

Направление к семейному врачу также больше не требуется, если специалист определяет, что пациент нуждается в длительном наблюдении. Пациент сразу же записывается на длительное наблюдение в том же учреждении или получает направление, если для такого наблюдения выбрано другое учреждение.

С 1 июля вступает в силу еще одно удобное для пациентов нововведение - направление на срочное лечение. В таких направлениях будут указываться причины срочного направления и их обоснование в соответствии с требованиями законодательства.

Когда направление не требуется?

Без направления все граждане Литвы - как застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, так и нет - получают бесплатную неотложную медицинскую помощь. Направление также не требуется, если пациент по указанию врача неоднократно посещает одного и того же специалиста по одной и той же причине. Психиатрические услуги и лечение зубов у стоматолога, работающего в медицинском учреждении, в котором зарегистрирован пациент, также предоставляются без направления. Направление от семейного врача не требуется для амбулаторной консультации у дерматовенеролога на вторичном уровне по всем дерматовенерологическим заболеваниям.