Направление к специалистам: что нужно знать?

Нововведения сэкономят время врачей и пациентов
В феврале этого года была изменена процедура выдачи направлений, чтобы снизить административную нагрузку на врачей общей практики и обеспечить непрерывность оказания помощи пациентам. Согласно этому документу, направление на консультацию к специалисту может быть выдано также медсестрой или акушеркой в случаях, предусмотренных законодательством.
Кроме того, направление на консультацию к специалисту при необходимости может дать не только врач общей практики или врач-специалист, но и врач отделения неотложной помощи или работающая с ним медсестра по усмотрению врача. Направление на консультацию к специалисту из амбулаторной службы может также выдать врач или фельдшер, лечивший пациента в больнице, по усмотрению врача, если будет установлено, что консультация необходима.
Направление к семейному врачу также больше не требуется, если специалист определяет, что пациент нуждается в длительном наблюдении. Пациент сразу же записывается на длительное наблюдение в том же учреждении или получает направление, если для такого наблюдения выбрано другое учреждение.
С 1 июля вступает в силу еще одно удобное для пациентов нововведение - направление на срочное лечение. В таких направлениях будут указываться причины срочного направления и их обоснование в соответствии с требованиями законодательства.
Когда направление не требуется?
Без направления все граждане Литвы - как застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, так и нет - получают бесплатную неотложную медицинскую помощь. Направление также не требуется, если пациент по указанию врача неоднократно посещает одного и того же специалиста по одной и той же причине. Психиатрические услуги и лечение зубов у стоматолога, работающего в медицинском учреждении, в котором зарегистрирован пациент, также предоставляются без направления. Направление от семейного врача не требуется для амбулаторной консультации у дерматовенеролога на вторичном уровне по всем дерматовенерологическим заболеваниям.
В этом году вступило в силу еще одно нововведение: направление на консультацию к врачу-дерматовенерологу вторичного уровня не требуется при положительном результате экспресс-скрининга или лабораторного теста на вирус иммунодефицита человека. Это изменение распространяется на амбулаторную консультацию врача-инфекциониста вторичного уровня, а также на консультацию врача-инфекциониста по внутренним болезням, детским инфекционным болезням и педиатрическим болезням в стационарах университетского или республиканского уровня.
Чтобы вам не пришлось платить из своего кармана
Направления действительны в течение 180 дней, а направление на консультацию по физиотерапии и реабилитации - в течение 60 дней. В течение срока действия направления пациент должен зарегистрироваться или быть зарегистрированным в медицинском учреждении для получения медицинской помощи. Направляющий врач должен проинформировать пациента о том, в каких учреждениях он получает необходимые консультации, и напомнить, что выбор специалиста и лечебного учреждения остается за пациентом.
Платить за консультацию специалиста не нужно, если направление дано врачом, работающим в медицинском учреждении, у которого заключен договор с территориальным фондом пациентов на оплату этих услуг. Информацию об учреждениях, с которыми заключены такие соглашения, можно найти здесь.