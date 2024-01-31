Напоминание клиентам: настал последний день для использования накопленных на дисконтных картах Iki средств

Сеть Maxima напоминает, что остаток средств за 2023 г. будет аннулирован с 1 марта, их надо использовать до 29 февраля включительно.

Сеть напоминает, что во время каждой покупки на виртуальный счет владельцы Ačiū получают 1% от стоимости покупки или 5% – в течение первого месяца после открытия нового магазина.

Представитель Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что на виртуальные счета покупателей сеть переводит около 1,8 млн. евро в год.

Во время каждой покупки можно заплатить за товары деньгами Maximа (до 99% суммы).

Delfi уже писал, что похожий порядок действует и в магазинах сети Iki, только использовать деньги надо до последнего дня января - до 31 января.

Порядок в сети Rimi Lietuva иной. Пресс-секретарь этой компании Эгле Красаускене сказала, что у них подсчет ведется иначе.

Деньги на дисконтной карте Mano Rimi можно использовать в течение года с того дня, как они поступили на счет.