Напоминание для водителей: не отчистил номерной знак — штраф до 340 евро

Одним из требований является обязанность протирать регистрационные номера автомобиля, которые зимой зачастую покрыты снегом и грязью и плохо видны

Штраф до 340 евро

За вождение автомобиля с заляпанными номерными знаками грозит штраф. Однако могут быть сделаны исключения. Например, если идет сильным снег и метет вьюга.

Полицейские оценивают каждую ситуацию индивидуально, принимая во внимание погодные условия и иные обстоятельства. Если полицейский заметил, что номерной знак не виден, но на дороге грязь, а с неба сыпется снег, то страж правопорядка может просто сделать замечание и попросить номер почистить. Однако, если снег выпал неделю назад, а номера все еще грязные, то в этом случае можно судить о злонамеренном игнорировании и привлечь к ответственности.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, управление автомобилем с замазанными или иным образом скрытыми номерными знаками карается штрафом в размере от 240 до 340 евро.