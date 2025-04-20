Напоминание для опоздавших: на Пасху открыты лишь несколько магазинов

Открыты только дежурные магазины
Представители Rimi Lietuva подтвердили, что 20 апреля, в пасхальное воскресенье, некоторые магазины торговой сети Rimi будут закрыты, однако покупатели смогут приобрести товары для праздничного стола в открытых магазинах.
В 17 городах Литвы свои двери для посетителей откроют 49 дежурных магазинов, которые будут работать с 10.00 до 18.00. 19 и 21 апреля, в пасхальную субботу и понедельник все магазины торговой сети будут работать в обычном режиме.
В Вильнюсе в пасхальное воскресенье будут открыты 16 магазинов Rimi:
Rimi Šiaurės miestelis, ул. Жирмуну, 64;
Rimi Mylia, ул. Кедру, 4;
Rimi Nordika, ул. Викингу, 3;
Rimi Mandarinas, ул. Атейтес, 91;
Rimi Pilaitė, ул. Видуно, 4;
Rimi Rygos, ул. Ригос, 8;
Rimi Užupis, ул. Зарасу, 5A;
Rimi Pavilnionys, ул. Павильнёню, 22;
Rimi Čekoniškės, проспект Пилайтес, 65;
Rimi Naujoji Vilnia, ул. Шяурес, 37;
Rimi Erfurtas, ул. Архитекту, 19;
Rimi Zujūnai, ул. Жиргу, 24;
Rimi Linksmoji, ул. Линксмои, 66A;
Rimi Didžioji, ул. Диджёи, 28;
Rimi Gedimino, проспект Гедиминаса, 10.
В Каунасе 11 магазинов:
Rimi Dainavos, проспект В.Кревес, 43;
Rimi Baltijo, ул. Балтиёс, 58;
Rimi Savanoriai, проспект Саванорю, 321;
Rimi Europos, проспект Европы 43;
Rimi Juozapavičiaus, проспект A.Юозапавичаус, 11;
Rimi Kauno autobusų stotis, проспект Витаутаса, 24;
Rimi Varniai, ул. Варню, 41;
Rimi Pramonės, проспект Прамонес, 61A;
Rimi Ringaudai, ул. Варжупё, 1, Академия;
Rimi Domeikava, Ванджёгальское шоссе, 112, Домейкава;
Rimi Kaunas, проспект Витаутаса, 24.
В Клайпеде 6 дежурных магазинов:
Rimi Molas, проспект Тайкос, 139;
Rimi Arena, проспект Тайкос, 64;
Rimi Liepojos, ул. Лепоёс, 27;
Rimi Slengiai, ул. Дангаус, 34, Сленгяй;
Rimi Dituva, ул. Нидос, 1, Дерцекляй;
Rimi Ketvergiai, ул. Клайпедос, 48, Кетвергяй.
Еще 16 магазинов будут работать в других городах.
Информацию можно найти на сайте сети.
Работают автономные магазины
Менеджер по коммуникациям Iki Гинтаре Китове сообщила, что в первый день Пасхи, 20 апреля, сотрудники будут отдыхать, а во второй день Пасхи, в понедельник, все магазины Iki будут работать в обычном режиме.
„Для нас важно, чтобы в праздничные дни были удовлетворены потребности как наших сотрудников, так и клиентов. Пятница и суббота перед Пасхой — пик праздничного шопинга, поэтому мы хотим, чтобы все наши сотрудники отдохнули после него. Традиционно в первый день Пасхи мы даем коллективу возможность отпраздновать с близкими, поэтому обычные магазины работать не будут. Однако технологии предоставляют возможность работать без сотрудников и обеспечивают удобство — если возникнет нехватка продуктов для пополнения стола или закусок, автономные магазины будут работать в Вильнюсе в любое время суток, даже в пасхальное воскресенье“, — отметила Г. Китове.
Aibė не закрылась
Как сообщили представители торговой сети Aibė, большинство магазинов сети Aibė будут открыты в период пасхальных праздников (20-21 апреля). Действительно, часы работы магазинов будут сокращены. „Покупатели смогут совершать покупки во всех крупных городах, а также в небольших городах и деревнях. Покупатели могут узнать о конкретных часах работы ближайшего магазина Aibė в праздничные дни из объявления в магазине“, — сообщили представители.
Торговая сеть Lidl объявила, что магазины будут закрыты по всей Литве в пасхальное воскресенье, первый день Пасхи - 20 апреля. Во второй день Пасхи, в понедельник, все магазины Lidl откроются в 8 утра.
Аналогичный график работы запланирован и для торговой сети Maxima. Первый день Св.Пасхи более 8 тысяч магазинов Maxima не откроют свои двери. Планируется также, что во второй день Св. Пасхи магазины этой сети будут работать в обычном режиме.
Представитель Norfa Дарюс Рылишкис сообщил Delfi, что текущий график работы магазинов Norfa таков, что в день Пасхи они вообще не будут работать. В понедельник магазины планируют открыться и начать работу в 9 утра.