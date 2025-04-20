2025.04.20 12:43

Напоминание для опоздавших: на Пасху открыты лишь несколько магазинов

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
velykinio dekoro idėjos
velykinio dekoro idėjos
ФОТО: Shutterstock

С наступлением праздника Пасхи торговцы предупреждают и напоминают об изменениях в режиме работы торговых сетей. Сегодня, в пасхальное воскресенье, почти все магазины закрылись, поэтому жители могут совершать покупки лишь в нескольких местах.

Открыты только дежурные магазины

Представители Rimi Lietuva подтвердили, что 20 апреля, в пасхальное воскресенье, некоторые магазины торговой сети Rimi будут закрыты, однако покупатели смогут приобрести товары для праздничного стола в открытых магазинах.

В 17 городах Литвы свои двери для посетителей откроют 49 дежурных магазинов, которые будут работать с 10.00 до 18.00. 19 и 21 апреля, в пасхальную субботу и понедельник все магазины торговой сети будут работать в обычном режиме.

В Вильнюсе в пасхальное воскресенье будут открыты 16 магазинов Rimi:

Rimi Šiaurės miestelis, ул. Жирмуну, 64;

Rimi Mylia, ул. Кедру, 4;

Rimi Nordika, ул. Викингу, 3;

Rimi Mandarinas, ул. Атейтес, 91;

Rimi Pilaitė, ул. Видуно, 4;

Rimi Rygos, ул. Ригос, 8;

Rimi Užupis, ул. Зарасу, 5A;

Rimi Pavilnionys, ул. Павильнёню, 22;

Rimi Čekoniškės, проспект Пилайтес, 65;

Rimi Naujoji Vilnia, ул. Шяурес, 37;

Rimi Erfurtas, ул. Архитекту, 19;

Rimi Zujūnai, ул. Жиргу, 24;

Rimi Linksmoji, ул. Линксмои, 66A;

Rimi Didžioji, ул. Диджёи, 28;

Rimi Gedimino, проспект Гедиминаса, 10.

В Каунасе 11 магазинов:

Rimi Dainavos, проспект В.Кревес, 43;

Rimi Baltijo, ул. Балтиёс, 58;

Rimi Savanoriai, проспект Саванорю, 321;

Rimi Europos, проспект Европы 43;

Rimi Juozapavičiaus, проспект A.Юозапавичаус, 11;

Rimi Kauno autobusų stotis, проспект Витаутаса, 24;

Rimi Varniai, ул. Варню, 41;

Rimi Pramonės, проспект Прамонес, 61A;

Rimi Ringaudai, ул. Варжупё, 1, Академия;

Rimi Domeikava, Ванджёгальское шоссе, 112, Домейкава;

Rimi Kaunas, проспект Витаутаса, 24.

В Клайпеде 6 дежурных магазинов:

Rimi Molas, проспект Тайкос, 139;

Rimi Arena, проспект Тайкос, 64;

Rimi Liepojos, ул. Лепоёс, 27;

Rimi Slengiai, ул. Дангаус, 34, Сленгяй;

Rimi Dituva, ул. Нидос, 1, Дерцекляй;

Rimi Ketvergiai, ул. Клайпедос, 48, Кетвергяй.

Еще 16 магазинов будут работать в других городах.

Информацию можно найти на сайте сети.

Работают автономные магазины

Менеджер по коммуникациям Iki Гинтаре Китове сообщила, что в первый день Пасхи, 20 апреля, сотрудники будут отдыхать, а во второй день Пасхи, в понедельник, все магазины Iki будут работать в обычном режиме.

„Для нас важно, чтобы в праздничные дни были удовлетворены потребности как наших сотрудников, так и клиентов. Пятница и суббота перед Пасхой — пик праздничного шопинга, поэтому мы хотим, чтобы все наши сотрудники отдохнули после него. Традиционно в первый день Пасхи мы даем коллективу возможность отпраздновать с близкими, поэтому обычные магазины работать не будут. Однако технологии предоставляют возможность работать без сотрудников и обеспечивают удобство — если возникнет нехватка продуктов для пополнения стола или закусок, автономные магазины будут работать в Вильнюсе в любое время суток, даже в пасхальное воскресенье“, — отметила Г. Китове.

Aibė не закрылась

Как сообщили представители торговой сети Aibė, большинство магазинов сети Aibė будут открыты в период пасхальных праздников (20-21 апреля). Действительно, часы работы магазинов будут сокращены. „Покупатели смогут совершать покупки во всех крупных городах, а также в небольших городах и деревнях. Покупатели могут узнать о конкретных часах работы ближайшего магазина Aibė в праздничные дни из объявления в магазине“, — сообщили представители.

Lidl, Norfa и Maxima закрыты в воскресенье

Торговая сеть Lidl объявила, что магазины будут закрыты по всей Литве в пасхальное воскресенье, первый день Пасхи - 20 апреля. Во второй день Пасхи, в понедельник, все магазины Lidl откроются в 8 утра.

Аналогичный график работы запланирован и для торговой сети Maxima. Первый день Св.Пасхи более 8 тысяч магазинов Maxima не откроют свои двери. Планируется также, что во второй день Св. Пасхи магазины этой сети будут работать в обычном режиме.

Представитель Norfa Дарюс Рылишкис сообщил Delfi, что текущий график работы магазинов Norfa таков, что в день Пасхи они вообще не будут работать. В понедельник магазины планируют открыться и начать работу в 9 утра.

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