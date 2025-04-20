Напоминание для опоздавших: на Пасху открыты лишь несколько магазинов

Менеджер по коммуникациям Iki Гинтаре Китове сообщила, что в первый день Пасхи, 20 апреля, сотрудники будут отдыхать, а во второй день Пасхи, в понедельник, все магазины Iki будут работать в обычном режиме.

„Для нас важно, чтобы в праздничные дни были удовлетворены потребности как наших сотрудников, так и клиентов. Пятница и суббота перед Пасхой — пик праздничного шопинга, поэтому мы хотим, чтобы все наши сотрудники отдохнули после него. Традиционно в первый день Пасхи мы даем коллективу возможность отпраздновать с близкими, поэтому обычные магазины работать не будут. Однако технологии предоставляют возможность работать без сотрудников и обеспечивают удобство — если возникнет нехватка продуктов для пополнения стола или закусок, автономные магазины будут работать в Вильнюсе в любое время суток, даже в пасхальное воскресенье“, — отметила Г. Китове.