Нападение на российского оппозиционера Волкова оценивается серьезно, сказала министр МВД

"Ситуация оценивается серьезно, но в то же время спокойно, службы делают свою работу, проверяются различные версии", - сказала А. Билотайте на пресс-конференции в среду.
По ее словам, подобные провокации стали повседневностью, их может становиться больше.
Она считает, что подобные провокации могут усилиться по мере приближения псевдовыборов президента России, поэтому, призвала министр, общественность должна быть более бдительной.
"Мы должны осознавать, что, хотя я действительно вижу, что мы становимся устойчивыми к разным уровням провокаций, мы точно не боимся нападений и не поддаемся запугиванию, цель провокаций – создать недоверие и тревогу в нашем обществе, я верю и вижу, что наше общество устойчиво, и призываю этого придерживаться", - сказала А. Билотайте.
По ее словам, после этого инцидента уровень угроз в Литве не увеличился.
"Что касается уровня угроз в стране, то он особо не увеличился из-за этого конкретного происшествия, хочу вас заверить, что наш народ может чувствовать себя в безопасности", - сказала министр.
Рассматриваются различные сценарии
Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела сообщил, что расследуются различные сценарии нападения на Л. Волкова.
"Существует несколько версий. Все проверяется, доказательства собираются. (…) Когда мы сможем рассказать общественности больше, мы обязательно расскажем", - не детализировал Р. Пожела на пресс-конференции.
В этом контексте глава полиции упоминает и другие недавние атаки в Литве. Однако, по его словам, такой случай, как нападение Л. Волкова, является "уникальным" и именно по нему ведется сотрудничество с разведслужбами.
Будет решаться вопрос об усилении защиты российских оппозиционеров
Генкомиссар полиции на пресс-конференции конкретно не ответил, будет ли усилена защита как Л. Волкова, так и других российских оппозиционеров после нападения, произошедшего во вторник вечером.
"Я пока не буду отвечать. Посмотрим, что покажет досудебное расследование, посмотрим, каковы будут позиции упомянутых лиц. Только тогда будут приняты комплексные решения", - сказал журналистам Р. Пожела.
Однако, упомянул он, алгоритмы общения между полицией и живущими в Литве критиками российского режима могут быть пересмотрены в ближайшем будущем.
Примерно в 22 час. в Вильнюсе, в Антакальнисской сянюнии на улице Жуведру, неизвестные напали и избили 44-летнего Л. Волкова, приехавшего во двор дома на автомобиле. На сообщение о нападении вчера вечером в Вильнюсе на гражданина России отреагировали многочисленные сотрудники полиции. По словам заместителя генерального комиссара Саулюса Тамулявичюса, были вызваны Aras и сотрудники специального назначения.
Задержать подозреваемых пока не удалось, есть несколько версий, преступление будет расследовано, одна из версий – нападение может быть связано с политической деятельностью потерпевшего.
После оказания медицинской помощи пострадавший лечится амбулаторно.
Представитель российской оппозиции рассказал, что во дворе дома мужчина специальным молотком около 15 раз ударил его по ноге и сломал руку. Он назвал инцидент "типичным бандитским приветствием Путина из бандитского Петербурга".
Полиция проводит предварительное расследование по факту причинения вреда здоровью.
Л. Волков – соратник недавно умершего в тюрьме известного критика Кремля и борца с коррупцией режима В. Путина Алексея Навального. Он покинул Россию в связи с угрозой ареста. В настоящее время Л. Волков проживает в Литве.