Налоговая инспекция ждет еще 300 000 жителей Литвы: за опоздание ждет пеня

Налог на землю в этом году должны заплатить 787 000 владельцев земли. Из них – 770 000 жителей, которые должны заплатить 50,3 млн. евро, и 17 000 компаний – они должны заплатить 10,4 млн. евро.
На данный момент налоги заплатили 474 000 владельцев земли, эту информацию Delfi подтвердил заместитель главы Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Мартинас Эндрияйтис.
Всего на данный момент заплатили 32 млн. евро – из них 28,5 млн. евро заплатили 467 000 жителей, еще 3,7 млн. евро заплатили 7000 компаний.
Никакие декларации заполнять не надо, ГНИ формирует их и рассылает жителям, точную сумму можно заплатить, подключившись к Mano VMI, рекомендует Эндрияйтис.
По его словам, большая часть владельцев земли платит налог вовремя.
Если вовремя не заплатить налог, то придется платить пеню в размере 0,03% от суммы в день, поэтому стоит не затягивать с оплатой.
„ГНИ постоянно информирует жителей о неуплаченных налогах - посылает сообщения в системе Mano VMI или по классической почте. Если у жителей или компании нет денег, а долг составляет больше 125 евро, они могут обратиться в ГНИ и договориться о выплате долга частями“, – сказал представитель ГНИ.
Если после того, как ГНИ вышлет напоминание, человек все равно не заплатить налог и не обратится с просьбой выплачивать долг частями, то ГНИ начинает процедуру взыскания долга.
Тариф налога на землю составляет 0,01%-4% от стоимости, его каждый муниципалитет устанавливает индивидуально.
Новые владельцы земли должны платить налог за весь год, если земля приобретена в первом полугодии, если земля куплена во втором полугодии, платить придется со следующего календарного года.
Есть и список тех, кто не платит налог на землю.
За землю не платят религиозные общины, Центробанк Литвы и безработные.
Налог не надо платить, если сумма составляет меньше 2 евро.