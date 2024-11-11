Налоговая инспекция ждет еще 300 000 жителей Литвы: за опоздание ждет пеня

Никакие декларации заполнять не надо, ГНИ формирует их и рассылает жителям, точную сумму можно заплатить, подключившись к Mano VMI, рекомендует Эндрияйтис.

Всего на данный момент заплатили 32 млн. евро – из них 28,5 млн. евро заплатили 467 000 жителей, еще 3,7 млн. евро заплатили 7000 компаний.

Налог на землю в этом году должны заплатить 787 000 владельцев земли. Из них – 770 000 жителей, которые должны заплатить 50,3 млн. евро, и 17 000 компаний – они должны заплатить 10,4 млн. евро.

Если вовремя не заплатить налог, то придется платить пеню в размере 0,03% от суммы в день, поэтому стоит не затягивать с оплатой.

„ГНИ постоянно информирует жителей о неуплаченных налогах - посылает сообщения в системе Mano VMI или по классической почте. Если у жителей или компании нет денег, а долг составляет больше 125 евро, они могут обратиться в ГНИ и договориться о выплате долга частями“, – сказал представитель ГНИ.

Если после того, как ГНИ вышлет напоминание, человек все равно не заплатить налог и не обратится с просьбой выплачивать долг частями, то ГНИ начинает процедуру взыскания долга.