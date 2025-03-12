2025.03.12 11:43

Налоговая инспекция уже вернула жителям больше 12 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pajamų deklaravimas
Pajamų deklaravimas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) сообщила, что 28 000 жителям уже вернули 12 млн. евро подоходного налога.

По данным ГНИ, переплаты начали выплачивать 12 марта.

„Списки людей, которым начинают выплачивать переплату, составляют независимо от того, когда была заполнена декларация. Жители, которые правильно заполнят декларацию до 2 мая, получат переплату до 31 июля, а если декларация заполнена после 2 мая, то в течение 90 дней с момента подачи декларации“, — сказал заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

По последним данным, декларацию за 2024 год подали 685 000 жителей. 492 000 человек получат 339 млн. евро подоходного налога, а 131 000 – должны заплатить 52 млн. евро.

В прошлом году за 2023 год доходы декларировали 856 000 жителей.

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