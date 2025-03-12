Налоговая инспекция уже вернула жителям больше 12 млн евро

„Списки людей, которым начинают выплачивать переплату, составляют независимо от того, когда была заполнена декларация. Жители, которые правильно заполнят декларацию до 2 мая, получат переплату до 31 июля, а если декларация заполнена после 2 мая, то в течение 90 дней с момента подачи декларации“, — сказал заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.