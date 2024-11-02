Налоговая инспекция предупреждает: заплатите налоги или придется платить пеню

В этом году бумажные декларации выслали 165 000 владельцам земли. Важно, чтобы люди, которые не пользуются э-услугами ГНИ, предоставили свой точный адрес, тогда они своевременно получат письма.

„Мы стараемся сделать оплату максимально простой. Большая часть деклараций сформирована в нашей системе, остальным мы рассылаем письма“, – сказал заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

За 2024 г. около 60,8 млн. евро должны заплатить 787 000 владельцев земли: 50,4 млн. евро должны заплатить жители, 10,4 млн. евро – компании.

Владельцы земли могут подключиться к электронной системе ГНИ (EDS) и заплатить налог на землю за 2024 год. Большинство жителей уже получило уведомление по эл. почте, я тем, кто не пользуется электронными услугами ГНИ, выслали бумажные письма.

Эндрияйтис заметил, что тем людям, которые до 15 ноября не заплатят налог, начнут считать пеню.

Ее размер – 0,03% в день, поэтому не стоит затягивать с уплатой налога.

„Если человек, который должен заплатить 125 евро и больше, сталкивается с финансовыми проблемами, он может обратиться в ГНИ с просьбой разрешить выплатить налог частями“, – сказал Эндрияйтис. Если после напоминания человек не платит налог, ГНИ инициирует взыскание денег.

Проще всего заплатить налог в системе Mano VMI. Кроме того, можно осуществить банковский перевод (код 3011), заплатить налог на почте, в кассах магазинов MAXIMA LT, терминалах Perlаs, киосках печати и в др. платежных ведомствах.