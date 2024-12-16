Налоговая инспекция напоминает: настал последний день уплаты налогов

„Благодарим жителей, которые не ждали последнего дня и вовремя заплатили налог на недвижимость. Всего за 2024 год это должны сделать 36 600 владельцев недвижимости, которые должны декларировать в общей сложности 16 700 млн. евро“, – сказал заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

Налог на недвижимость жители платят за любую недвижимость, стоимость которой превышает 150 000 евро (или 200 000 евро для тех, на кого распространяются льготы).

Если стоимость недвижимости превышает 150 000 евро – надо заполнить декларацию (форма KIT715 v.2) в системе электронной декларации (EDS) и заплатить налог (инструкция здесь) до конца дня 16 декабря.