Налоговая инспекция: декларации заполнили почти 700 000 жителей, переведено 4,3 млн. евро

"По последним данным ГНИ, декларации на данный момент заполнили 686 000 человек: они должные перевести 42 млн. евро подоходного налога, ГНИ выплатит гражданам 215 млн. евро", – сказала Алюконите-Шнирене.

"В этом году декларации должны заполнить 830 000 человек, они должны это сделать до 2 мая. На данный момент декларации заполнили 230 000 человек, которые должны это сделать", – сказала представитель ГНИ.

По ее словам, на данный момент жителям уже вернули 4,3 млн. евро переплаченного подоходного налога.