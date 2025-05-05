2025.05.05 11:59

Налоговая: доходы за прошлый год задекларировали более 1,5 млн жителей

 
Elta
ru.DELFI.lt
Pajamų deklaravimas
Pajamų deklaravimas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

По итогам периода декларирования доходов за предыдущий год декларации подали более 1,5 млн резидентов, сообщила в понедельник Государственная налоговая инспекция (ГНИ).

По данным инспекции, в этом году более 861 тыс. жителей задекларировали переплаты на сумму более 405 млн евро, а 495 тыс. предстоит заплатить 440 млн евро.

Однако 18 проц. жителей еще этого не сделали, поэтому их призывают подать декларацию о доходах, войдя в систему электронного декларирования.

По данным Государственной налоговой инспекции, декларации о доходах до сих пор не подали около 62 тыс. самозанятых граждан.

За несвоевременную подачу или непредставление деклараций и иных документов может быть применена административная ответственность.

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