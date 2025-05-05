Налоговая: доходы за прошлый год задекларировали более 1,5 млн жителей

По данным инспекции, в этом году более 861 тыс. жителей задекларировали переплаты на сумму более 405 млн евро, а 495 тыс. предстоит заплатить 440 млн евро.

Однако 18 проц. жителей еще этого не сделали, поэтому их призывают подать декларацию о доходах, войдя в систему электронного декларирования.

По данным Государственной налоговой инспекции, декларации о доходах до сих пор не подали около 62 тыс. самозанятых граждан.