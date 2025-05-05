Налоговая: доходы за прошлый год задекларировали более 1,5 млн жителей

По данным инспекции, в этом году более 861 тыс. жителей задекларировали переплаты на сумму более 405 млн евро, а 495 тыс. предстоит заплатить 440 млн евро.
Однако 18 проц. жителей еще этого не сделали, поэтому их призывают подать декларацию о доходах, войдя в систему электронного декларирования.
По данным Государственной налоговой инспекции, декларации о доходах до сих пор не подали около 62 тыс. самозанятых граждан.
За несвоевременную подачу или непредставление деклараций и иных документов может быть применена административная ответственность.
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