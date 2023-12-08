Наконец-то началась подготовка к ремонту одной из злополучных улиц Старого города Вильнюса

Одна из главных улиц Старого города, которая представляет собой дорогу с круговым движением, будет, наконец, приведена в порядок. Улицу Тилто собираются сделать более благоприятной не только для автомобилей, но и для пешеходов и велосипедистов, сообщает портал madeinvilnius.lt.