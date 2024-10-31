Накануне выходных – синоптики предупреждают: будет опасно, призывают к осторожности

По словам синоптика, сегодня ветер на побережье должен усилиться около 12-15 часов, а к вечеру на всей территории Литвы усилится до 15-18 м/с. „На побережье скорость ветра уже может достигать 20 м/с. В праздничный период во многих местах пройдет кратковременный дождь, а днем дождь может стать затяжным.
Действительно будет ветрено, во многих местах ветер достигнет 15-20 м/с, местами даже усилится до 21-25 м/с. Днем на побережье скорость ветра может достигать даже 26 м/с, день 1 ноября точно будет очень ветреным“, - сказал он. Он также добавил, что 2 ноября ветер тоже будет, но уже слабее.
„Он будет достигать 15-20 м/с, а в некоторых местах может достигать и 24 м/с. 3 ноября ожидается небольшое ослабление ветра, но он может еще усилиться. Однако скорость ветра должна достигать не 25 м/с, а где-то между 15 и 20 м/с. Все выходные ожидается ветреная погода“, - прогнозирует В. Паташюс.
По его словам, на побережье ожидаются самые сильные ветры, скорость которых может достигать 24-26 м/с. „Однако по всей Литве сила ветра должна составлять около 18-23 м/с. Такой ветер опасен, но если он усилится до 28 м/с, то достигнет стихийного уровня. „Если хорошо укроете, свечи не должны погаснуть, но цветы может опрокинуть. Это наверняка будут опасные выходные. Будьте осторожны в открытом пространстве, под деревьями“, - предупредил В. Паташюс. На вопрос, стоит ли ожидать снега в ближайшее время, он ответил, что есть вероятность, что он будет в субботу. „Но пока я не могу сказать этого наверняка“.
Прогноз погоды Эльвиры Латвенайте:
„Пятница, 1 ноября: дождь, более обильный в начале ночи и во второй половине дня, вечером в северо-восточных районах может выпасть и мокрый снег. Ветер западный 9-14 м/с, порывами 17-22 м/с, на побережье - порывы до 23-25 м/с. Ночью 6-9°С, на берегу моря около 11°С, в начале дня 10-14°С, к вечеру похолодает.
В суббота, 2 ноября ожидаются кратковременные, смешанные осадки - дождь, мокрый снег, на побережье - дождь. Ветер - северо-западный 9 - 14 м/с, порывами 17 - 22 м/с, на побережье - ночью 23 - 26 м/с. Ночью - плюс 1 - 5°С, теплее всего на западной окраине, на взморье плюс 6 - 8°С, днем плюс 4 - 7°С, на взморье около плюс 8°С.
В воскресенье, в ночь на 3 ноября, без существенных осадков, днем снова осадки, преимущественно дождь, а в северных и северо-восточных районах - мокрый снег. Ночью - гололед. Ветер ночью северо-западный, днем западный, юго-западный 7-12 м/с, днем - порывами 15-20 м/с, на побережье - порывами 21-24 м/с. Ночью - минус 2 плюс 2°С, у моря - плюс 4-7°С, днем - плюс 4-9°С, теплее всего на побережье“.