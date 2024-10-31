Накануне выходных – синоптики предупреждают: будет опасно, призывают к осторожности

По его словам, на побережье ожидаются самые сильные ветры, скорость которых может достигать 24-26 м/с. „Однако по всей Литве сила ветра должна составлять около 18-23 м/с. Такой ветер опасен, но если он усилится до 28 м/с, то достигнет стихийного уровня. „Если хорошо укроете, свечи не должны погаснуть, но цветы может опрокинуть. Это наверняка будут опасные выходные. Будьте осторожны в открытом пространстве, под деревьями“, - предупредил В. Паташюс. На вопрос, стоит ли ожидать снега в ближайшее время, он ответил, что есть вероятность, что он будет в субботу. „Но пока я не могу сказать этого наверняка“.