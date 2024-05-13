Наибольшую поддержку сохранению гражданства выразили жители Неринги, Пагегяй, Бирштонаса и Друскининкай

Между тем, большинство скептиков по этому вопросу проживает в Шальчининкском, Швянченском и Тракайском районах.
Об этом свидетельствуют предварительные итоги несостоявшегося воскресного референдума о сохранении гражданства, представленные Главной избирательной комиссией (ГИК).
За поправку к Конституции о двойном гражданстве высказались 80,58 проц. избирателей в Неринге, 78,30 проц. избирателей в Пагегяй. Немногим отстают от них жители Бирштонаса и Друскининкай: сохранение гражданства одобрили более 77 проц. избирателей в этих курортных городах.
Положительно относятся к конституционной поправке о двойном гражданстве и жители Алитуса, Алитусского района и Лаздияй. На референдуме за изменения проголосовали более 76 проц. избирателей этих районов.
Большинство тех, кто не поддерживает сохранение гражданства, проживают в Шальчининкском, Швянченском, Тракайском, Вильнюсском и Висагинском районах.
В воскресенье против конституционной поправки, позволяющей сохранить гражданство, проголосовало 38,92 проц. избирателей Шальчининкского района, в Швянченском районе – 34,50 проц., в Тракай – 33,09 проц., в Вильнюсском районе – 32,73 проц., в Висагинасе – 32,29 проц. избирателей.
Воскресный референдум о двойном гражданстве не увенчался успехом. По предварительным данным ГИК, в референдуме приняли участие 59,02 проц. избирателей. 73,94 проц. избирателей одобрили поправку к Конституции о двойном гражданстве, однако этого количества голосов оказалось недостаточно.