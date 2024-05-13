Наибольшую поддержку сохранению гражданства выразили жители Неринги, Пагегяй, Бирштонаса и Друскининкай

Между тем, большинство скептиков по этому вопросу проживает в Шальчининкском, Швянченском и Тракайском районах.

Об этом свидетельствуют предварительные итоги несостоявшегося воскресного референдума о сохранении гражданства, представленные Главной избирательной комиссией (ГИК).

За поправку к Конституции о двойном гражданстве высказались 80,58 проц. избирателей в Неринге, 78,30 проц. избирателей в Пагегяй. Немногим отстают от них жители Бирштонаса и Друскининкай: сохранение гражданства одобрили более 77 проц. избирателей в этих курортных городах.

Положительно относятся к конституционной поправке о двойном гражданстве и жители Алитуса, Алитусского района и Лаздияй. На референдуме за изменения проголосовали более 76 проц. избирателей этих районов.