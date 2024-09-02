Наибольшее доверие жителей Литвы сохраняет президент

Опрос, проведенный в августе, также показывает, что по сравнению с данными мая этого года среди наиболее надежных литовских политиков и общественных деятелей жители чаще назвали Ж. Пинскувене, А. Веригу и Г. Палуцкаса, которого в этот период неоднократно в публичном пространстве называли потенциальным кандидатом от СДПЛ на пост премьер-министра.