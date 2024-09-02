Наибольшее доверие жителей Литвы сохраняет президент

В рамках опроса, проведенного Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA, респондентов просили назвать, кому из общественных деятелей Литвы они больше всего доверяют – фамилии респонденты называли сами. Президенту Г. Науседе доверяют 21,1 проц. опрошенных, Р. Жемайтайтису – 7,8 проц., В. Блинкявичюте – 6,8 проц.
В рейтинг доверия жители также внести общественного деятеля Андрюса Тапинаса (5 проц.), экс-президента Далю Грибаускайте (5 проц.), председателя Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюса Сквернялиса (5 проц.), премьера Ингриду Шимоните (4 проц.), экс-президента Валдаса Адамкуса (3 проц.), министра обороны Лауринаса Кащюнаса, адвоката Игнаса Вегеле (3 проц.) и председателя Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Рамунаса Карбаускиса (2 проц.).
Респонденты также упомянули мэра Ширвинтского района Живиле Пинскувене, спикера Сейма Викторию Чмилите-Нильсен, председателя Партии регионов Литвы Йонаса Пинскуса, лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса, председателя Союза народа и справедливости Пятраса Гражулиса, министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте, мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса, лидера списка „аграриев“, члена Сейма Аурелиюса Веригу, председателя Верховного Совета – Восстановительного Сейма Витаутаса Ландсбергиса, лидера списка Народной партии Литвы Эдуардаса Вайткуса, европарламентария Виргиниюса Синкявичюса, члена Сейма, социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса.
Опрос, проведенный в августе, также показывает, что по сравнению с данными мая этого года среди наиболее надежных литовских политиков и общественных деятелей жители чаще назвали Ж. Пинскувене, А. Веригу и Г. Палуцкаса, которого в этот период неоднократно в публичном пространстве называли потенциальным кандидатом от СДПЛ на пост премьер-министра.
Всего в августе 2024 года респонденты назвали 84 общественных деятеля (в мае их было 105), которым они доверяют больше всего. Треть (34 проц.) респондентов ответили, что нет общественных деятелей, которым они доверяют, или не ответили на вопрос.
7-19 августа текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 018 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 109 пунктах выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.