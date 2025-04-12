2025.04.12 07:06

Находчивость паневежцев поражает – в интернете продают старые мусорные баки с автовокзала

 
ru.DELFI.lt
Panevėžio autobusų stotis
Panevėžio autobusų stotis
ФОТО: Jūsų Panevėžys / Ž. Večiorkutės / R. Ančeriavičiaus nuotr.

На этой неделе в Паневежисе был открыт новый автобусный вокзал. Здание старого вокзала закрывается: вся мебель, оснащение и другие вещи, которые можно использовать, перевозят в Паневежский автобусный парк. Увезти успели не все. Подозревают, что кто-то украл старые чугунные мусорные баки в форме тюльпана. Сейчас их продают в интернете по 150 евро.

Главу Паневежского автобусного парка Арнольдаса Гражиса удивляет менталитет людей.

„Эти мусорки с бывшего автобусного вокзала перевезли на территорию парка, поэтому сложно сказать, кто занимается их продажей. Однако надо понимать, что в свое время таких урн было много. Поэтому их может продавать, кто хочет“, – сказал Гражис, заметив, что планирует использовать урны на территории парка.

„В них можно посадить цветы или как-то иначе использовать. Мы не хотели их там оставлять, чтобы их не украли. Кстати, на территории старого вокзала остались указатели маршрутов. Они из металла, поэтому мы их демонтируем и скорее всего, сдадим на металлолом. Несколько указателей взял Паневежский краеведческий музей. Еще есть такие тяжелые цементные подставки, они были на каждой остановке. Возможно, и их попытаемся продать“, – сказал Гражис.

Panevėžio autobusų stotis

Старый вокзал сносить не будут, но здания и другие инженерные постройки использовать не будут. Старое здание вокзала было построено в межвоенный период, но сегодняшний вид оно приобрело в 1961 году. С тех пор здание ни разу не ремонтировали.

Паневежский муниципалитет пять лет назад подготовил технический проект капремонта здания, планируется его обновление.

Архитектуру здания планируют сохранить.

После реконструкции в здании планируют разместить „Агентство развития Паневежиса“ и „Паневежский общественный транспорт“. Часть помещений приспособят под нужды городской общины.

Senoji Panevėžio autobusų stotis

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