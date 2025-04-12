Находчивость паневежцев поражает – в интернете продают старые мусорные баки с автовокзала

„Эти мусорки с бывшего автобусного вокзала перевезли на территорию парка, поэтому сложно сказать, кто занимается их продажей. Однако надо понимать, что в свое время таких урн было много. Поэтому их может продавать, кто хочет“, – сказал Гражис, заметив, что планирует использовать урны на территории парка.

„В них можно посадить цветы или как-то иначе использовать. Мы не хотели их там оставлять, чтобы их не украли. Кстати, на территории старого вокзала остались указатели маршрутов. Они из металла, поэтому мы их демонтируем и скорее всего, сдадим на металлолом. Несколько указателей взял Паневежский краеведческий музей. Еще есть такие тяжелые цементные подставки, они были на каждой остановке. Возможно, и их попытаемся продать“, – сказал Гражис.