Находчивость паневежцев поражает – в интернете продают старые мусорные баки с автовокзала

Главу Паневежского автобусного парка Арнольдаса Гражиса удивляет менталитет людей.
„Эти мусорки с бывшего автобусного вокзала перевезли на территорию парка, поэтому сложно сказать, кто занимается их продажей. Однако надо понимать, что в свое время таких урн было много. Поэтому их может продавать, кто хочет“, – сказал Гражис, заметив, что планирует использовать урны на территории парка.
„В них можно посадить цветы или как-то иначе использовать. Мы не хотели их там оставлять, чтобы их не украли. Кстати, на территории старого вокзала остались указатели маршрутов. Они из металла, поэтому мы их демонтируем и скорее всего, сдадим на металлолом. Несколько указателей взял Паневежский краеведческий музей. Еще есть такие тяжелые цементные подставки, они были на каждой остановке. Возможно, и их попытаемся продать“, – сказал Гражис.
Старый вокзал сносить не будут, но здания и другие инженерные постройки использовать не будут. Старое здание вокзала было построено в межвоенный период, но сегодняшний вид оно приобрело в 1961 году. С тех пор здание ни разу не ремонтировали.
Паневежский муниципалитет пять лет назад подготовил технический проект капремонта здания, планируется его обновление.
Архитектуру здания планируют сохранить.
После реконструкции в здании планируют разместить „Агентство развития Паневежиса“ и „Паневежский общественный транспорт“. Часть помещений приспособят под нужды городской общины.